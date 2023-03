Vừa lên nữ chính, Seol In Ah được ví là ‘bản sao’ Son Ye Jin

Theo Nielsen Korea sáng 7.3, tập 1 của phim Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ ghi nhận tỷ suất người xem trên toàn quốc là 6,3%, trở thành phim truyền hình được xem nhiều nhất vào đầu tuần. Con số lý tưởng này cho thấy sức hút của Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ dù không sở hữu dàn diễn viên đình đám.

Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ do Seol In Ah đóng chính thuộc đài KBS2, phát sóng trên ứng dụng VieON tại Việt Nam KBS2

Quy tụ những gương mặt trẻ tiềm năng của làng phim ảnh xứ củ sâm như Jang Dong Yoon, Seol In Ah và Choo Yeong Woo, Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ khắc họa câu chuyện của ba học sinh trung học. Các nhân vật trong phim cùng nhau trải qua ngày tháng tuổi học trò ngây thơ cho đến khi biến cố kéo đến, họ phải chạy theo quyền lực, hư vinh trong một xã hội vốn đầy rẫy những bất công, nhưng cũng không quên chiến đấu để bảo vệ những thứ quý giá nhất trước sự khắc nghiệt của thời đại.

Vai Lee Doo Hak do Jang Dong Yoon đảm nhận là một chàng trai thông minh, lớn lên với sự hồn nhiên, vô tư. Tuy nhiên, số phận nghiệt ngã cuốn anh vào vô số những cuộc xung đột, đấu đá. Sau khi qua tay một nhóm lừa đảo bất động sản, anh trở thành "ông trùm chính trị" và sống hết mình để trả thù cho cái chết oan uổng của cha. Nữ phụ Hẹn hò chốn công sở Seol In Ah vào vai Oh Jeong Shin, sinh ra trong một gia đình giàu có khi cha mẹ cô sở hữu và điều hành nhà hát Namhae. Sau khi chuyển đến Seoul, cô gặp Doo Hak, tại đây hai người nảy sinh tình cảm đặc biệt, đáng tiếc đoạn tình bị cắt ngang khi Doo Hak buộc lòng phải rời xa quê hương. Sau cuộc chia tay đẫm nước mắt, Jung Shin quyết định vực dậy nhà hát của cha mẹ.

Choo Young Woo thủ vai Choi Cheol Woong, nhân vật được miêu tả là người ưu tú về mọi mặt và có tính hiếu thắng. Anh chàng vừa là bạn thuở bé vừa là đối thủ số một của Lee Doo Hak.

Tạo hình của nữ phụ Hẹn hò chốn công sở bị so sánh với Son Ye Jin trong bộ phim The Classic POSTER PHIM

Ngay từ những đoạn giới thiệu đầu tiên, Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ đã nhận được nhiều chú ý vì đây là dự án đầu tiên "nữ phụ quốc dân" Seol In Ah đóng vai chính kể từ khi nổi tiếng. Sau màn thể hiện thành công trong tác phẩm ăn khách Hẹn hò chốn công sở, Seol In Ah được khán giả kỳ vọng về kỹ năng diễn xuất trong bộ phim lần này.

Thoát khỏi hình ảnh tiểu thư sang chảnh, Seol In Ah gây ấn tượng khi hóa thân thành cô nữ sinh ngọt ngào với nhiều khả năng đặc biệt những năm 1990. Cũng chính tạo hình này khiến Seol In Ah bị so sánh với đàn chị Son Ye Jin trong bộ phim đình đám ra mắt 20 năm trước - The Classic (Cổ điển). The Classic là "bệ phóng" tên tuổi của "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin. Trong dự án này, bà xã Hyun Bin có tạo hình trong sáng, tinh khôi của thiếu nữ tuổi mười tám, đôi mươi. Vẻ đẹp thuần khiết của Son Ye Jin trong bộ đồng phục nữ sinh đã trở thành "tượng đài" của làng phim ảnh, khiến bất kỳ diễn viên nào cũng dễ dàng bị khán giả đặt lên bàn cân so sánh không chỉ riêng Seol In Ah.

The Classic là một trong những tác phẩm định hình tên tuổi Son Ye Jin tại showbiz Hàn POSTER PHIM

Một số cư dân mạng để lại nhiều bình luận như: "Có ai thấy tạo hình nhân vật của Seol In Ah giống với Son Ye Jin trong The Classic không", "Nhìn Seol In Ah làm tôi nhớ đến "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin, dĩ nhiên nhan sắc không bằng nhưng có vẻ Jang Dong Yoon nhỉnh hơn Jo Seung Woo", "Có phải The Classic bản 2023 không vậy? Ba nhân vật chính làm nhớ đến Son Ye Jin, Jo Seung Woo và Jo In Sung".

Trong khi đó, chia sẻ về nữ chính Seol In Ah, nhà sản xuất bộ phim Oasis: Ốc đảo tuổi trẻ nói: "Sự đồng bộ giữa nữ diễn viên Seol In Ah và cô gái trẻ trung, dễ chịu Oh Jung Shin là 100%. Nhân vật Oh Jung Shin, người luôn dũng cảm bảo vệ ước mơ và tình yêu của mình, sẽ thể hiện sức hút của một "biểu tượng mối tình đầu" mới phù hợp với cả quá khứ và hiện tại".