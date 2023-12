Vừa mãn hạn tù lại vận chuyển ma túy

Ngày 8.12, Công an H.Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Huỳnh Ngọc Tú (50 tuổi, trú xã Phú Thượng, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), nghi phạm trong vụ vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Huỳnh Ngọc Tú tại cơ quan công an THANH LỘC

Trước đó, lúc 19 giờ ngày 6.12, trên QL9 thuộc địa phận xã Cam Thành (H.Cam Lộ), Công an H.Cam Lộ phối hợp CSGT Đakrông (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị) dừng kiểm tra xe mô tô BS 75H1-569.67 do Huỳnh Ngọc Tú điều khiển.

Thấy lực lượng công an bất ngờ xuất hiện, Tú nhảy xuống xe định bỏ chạy nhưng lập tức bị bắt giữ. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong người Tú có 12.000 viên ma túy tổng hợp.



Tại cơ quan công an, Tú khai nhận mua số ma túy "khủng" này với giá 46 triệu đồng từ một người Lào tại TT.Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị), đang trên đường vận chuyển vào TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) tiêu thụ.

Tú từng có 1 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, vừa mới chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương hơn 1 năm nay.