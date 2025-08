Vừa mở thưởng xổ số miền Nam ngày 3 tháng 8, nhiều khách ở TP.HCM bất ngờ trúng số

Đó là chia sẻ từ phía đại lý vé số Quốc Nghi ở xã Thái Mỹ, TP.HCM (H.Củ Chi cũ) khi vừa đổi thưởng cho nhiều khách trúng an ủi xổ số miền Nam ngày 3 tháng 8 chiều nay.

Theo đó, đại lý vừa đổi 2 tờ vé số của 2 khách khác nhau, tức mỗi người trúng 1 tờ trị giá 50 triệu đồng (chưa trừ thuế). Những tờ vé số thuộc đài Tiền Giang, lần lượt có dãy 404720 và 504720. Trong khi dãy độc đắc của đài này chiều nay thuộc về dãy số 204720.

Đại lý vé số Quốc Nghi ở TP.HCM thông báo đổi thưởng cho nhiều khách trúng số chiều nay ẢNH: ĐẠI LÝ VÉ SỐ CUNG CẤP

"Vừa có kết quả xổ số, khách liền tới đại lý chúng tôi nhận tiền mặt. Họ đều là nam, ngoài 30 tuổi, mua vé số ủng hộ người bán dạo. Trúng số tiền lớn, tất nhiên ai cũng vui mừng, phấn khởi", phía đại lý vé số Quốc Nghi chia sẻ thêm.

Sau khi đổi 2 tờ an ủi nói trên, đại lý vé số Quốc Nghi lại tiếp tục thông báo đổi thưởng 2 tờ vé số trúng an ủi khác cũng thuộc đài Tiền Giang, có dãy số 304720.

Hình ảnh những tờ vé số trúng giải đang được mạng xã hội chia sẻ kèm theo nhiều lời chúc gửi tới chủ nhân may mắn. Cũng có người mong chờ chủ nhân trúng độc đắc đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt mở thưởng xổ số hôm nay lộ diện.

Như Thanh Niên vừa thông tin, anh Lê Du, phía đại lý vé số cấp 1 Mỹ Hạnh ở xã Bà Điểm (thuộc H.Hóc Môn cũ, TP.HCM) khi vừa đổi thưởng 10 tờ vé số trúng độc đắc đài TP.HCM và 2 tờ vé số trúng độc đắc đài Hậu Giang, xổ số miền Nam ngày 2 tháng 8 mới đây.

Anh Lê Du cho biết 10 tờ vé số trị giá 20 tỉ (chưa trừ thuế) được anh đổi có dãy số may mắn 172738, thuộc đài TP.HCM do vị khách ở xã Bà Điểm mua. Người này đã nhờ đại lý đến tận nhà để đổi thưởng cho an tâm.