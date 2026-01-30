Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
'Vua thép' Hòa Phát lời hơn 15.500 tỉ đồng, tăng 29% so với 2024

30/01/2026 16:45 GMT+7

Quý 4.2025, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận 47.302 tỉ đồng doanh thu, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 3.888 tỉ đồng, tăng 38%.

Lũy kế cả năm 2025, Tập đoàn Hòa Phát đạt 158.332 tỉ đồng doanh thu, 15.515 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt đạt 93% và 103% kế hoạch đề ra, tăng tương ứng 13% và 29% so với năm 2024. Hòa Phát đã nộp ngân sách Nhà nước 13.000 tỉ đồng tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm 2025.

Cả năm 2025, "vua thép" Việt đã sản xuất 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với năm 2024

Theo đại diện tập đoàn, lĩnh vực gang thép, sản phẩm liên quan đóng góp chính vào tổng doanh thu trong năm vừa qua với 94%. Nông nghiệp đóng góp 5% doanh thu, lớn thứ 2 sau thép.

Quý 4/2025, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất hơn 3 triệu tấn thép thô, tăng 10% so với quý 3 và tăng 36% so với cùng kỳ năm 2024. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 3 triệu tấn, tăng 24% so với quý trước và tăng 53% so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế cả năm 2025, "vua thép" Việt đã sản xuất 11 triệu tấn thép thô, tăng 26% so với năm 2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép cuộn chất lượng cao và phôi thép lần đầu tiên trong lịch sử đạt 10,6 triệu tấn trong một năm, tăng 31% so với năm trước. Trong đó, thép cuộn cán nóng đóng góp 5 triệu tấn, tăng 73% so với năm 2024. Sản lượng HRC tăng nhanh một phần nhờ Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 hoàn thành và có sản phẩm từ tháng 9/2025.

Ngoài ra, Hòa Phát ghi nhận 423.000 tấn tôn mạ, tương đương năm ngoái. Sản phẩm ống thép đạt xấp xỉ 850.000 tấn, củng cố vững chắc thị phần số 1 Việt Nam với 30,8%. Thép dự ứng lực, thép rút dây các loại tăng 29% về sản lượng bán hàng với 174.000 tấn, trong đó xuất khẩu đóng góp trên 40%.

Năm 2025, Nông nghiệp Hòa Phát đánh dấu 10 năm phát triển và đạt nhiều thành tựu nổi bật. Doanh thu và lợi nhuận đạt được ở mức cao, lần lượt là 8.326 tỉ đồng và 1.600 tỉ đồng, tương ứng tăng 18% và 55% so với năm 2024. Tập đoàn đã phát hành thành công 30 triệu cổ phiếu Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) lần đầu ra công chúng và đang hoàn tất các thủ tục để niêm yết chính thức trên sàn giao dịch chứng khoán HOSE, dự kiến trong tháng 2 tới.

Lĩnh vực điện máy gia dụng (gồm các dòng sản phẩm điện lạnh, điện máy gia dụng) ghi nhận quy mô doanh thu cao gấp 5 lần so với năm 2021, khi Tổng công ty Điện máy gia dụng Hòa Phát được thành lập. Trong lĩnh vực bất động sản, tập đoàn mở rộng thêm hàng loạt Khu công nghiệp tại Hưng Yên, TP.Hải Phòng, Bắc Ninh, khởi công dự án nhà ở xã hội quy mô lớn tại tỉnh Hưng Yên.

Tập đoàn Hòa Phát hiện là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á với công suất 16 triệu tấn từ cuối năm 2026. Trong đó, 60% là các loại thép công nghệ cao, phục vụ các ngành công nghiệp cơ khí chế tạo, sản xuất ô tô, đóng tàu, dầu khí, đồ gia dụng, kết cấu thép, năng lượng. Hiện tại, Hòa Phát là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất đầu tư sản xuất được thép cuộn cán nóng HRC.

Hiện nay, doanh nghiệp này đang quyết liệt triển khai dự án Nhà máy sản xuất thép ray và thép đặc biệt tại Dung Quất. Dự kiến nhà máy sẽ ra sản phẩm thép ray vào năm 2027, phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm của Việt Nam và xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

