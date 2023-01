'Vua thép' Trần Đình Long bỏ túi 8.400 tỉ đồng 'ăn' tết

Theo thông tin từ Hòa Phát, quý 4/2022, tập đoàn đạt doanh thu 26.000 tỉ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế âm gần 2.000 tỉ đồng, tiếp tục giảm so với quý 3 năm nay. Dù vậy, lũy kế cả năm 2022, Hòa Phát đạt doanh thu 142.000 tỉ đồng, giảm 5% so 2021. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt hơn 8.400 tỉ đồng, chỉ bằng 24% so với năm 2021.

Năm 2022, Hòa Phát cung cấp cho thị trường 7,2 triệu tấn thép, giảm 7% so với năm 2021, bao gồm phôi thép, thép xây dựng, thép cuộn cán nóng (HRC).

Đóng góp chính vào sản lượng bán hàng là thép xây dựng và HRC. Thép xây dựng ghi nhận 4,2 triệu tấn, tăng 10% so với cùng kỳ và đóng góp 59% trong tổng sản lượng thép các loại. Trong đó, xuất khẩu đóng góp gần 1,2 triệu tấn, thị phần trong nước tiếp tục được củng cố ở vị trí dẫn đầu với gần 35%.

Thị trường xuất khẩu thép Hòa Phát đã mở rộng khắp 5 châu. Việc khai thác các thị trường xuất khẩu mới giúp Hòa Phát đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, đồng thời góp phần thu ngoại tệ và cân bằng cán cân thương mại của Việt Nam. Bên cạnh các dòng sản phẩm thép truyền thống, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất thành công các dòng thép chất lượng cao, đặc biệt là các dòng thép kỹ thuật khó như thép cuộn làm tanh lốp ô tô, đinh vít, và thép thanh vằn đóng cuộn. Dự án nhà máy sản xuất container đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến sẽ chính thức ra sản phẩm trong quý 1/2023.





Các lĩnh vực kinh doanh khác như điện máy gia dụng, nông nghiệp và bất động sản có những dấu ấn nhất định. Trong đó, Hòa Phát đã chính thức đưa nhà máy sản xuất điện máy gia dụng tại Hà Nam vào hoạt động, ra mắt sản phẩm máy lọc nước, máy làm mát không khí. Với mảng nông nghiệp, Tập đoàn dẫn đầu về sản lượng cung cấp trứng gà sạch tại miền Bắc. Bất động sản khu công nghiệp của Hòa Phát liên tục đón nhận các nhà đầu tư thuê đất, mở rộng nhà xưởng.

Dù có một năm khó khăn với doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh, Tập đoàn Hòa Phát nhận định, ngành thép trải qua giai đoạn gian khó nhất và đang trên đà hồi phục. Hòa Phát đã và đang theo dõi sát diễn biến thị trường để điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh một cách linh hoạt, đảm bảo việc làm cho người lao động.

Song song đó, tập đoàn tiếp tục đầu tư Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2, phát triển thêm sản phẩm mới ngành hàng điện máy gia dụng... Đồng thời, Hòa Phát tiếp tục đầu tư hạ tầng để số hóa, tiến tới chuyển đổi số, áp dụng những giải pháp, ứng dụng mới nhất vào sản xuất, quản trị doanh nghiệp.