Vui chơi xuyên ngày đêm tại Summer Fest - NovaWorld Phan Thiet

Vui chơi bất tận cả ngày lẫn đêm

Hành trình vui chơi quên lối về khi đến NovaWorld Phan Thiet hè này sẽ bắt đầu với loạt trải nghiệm độc đáo tại chuỗi các công viên giải trí hiện đại, đang "làm mưa làm gió" với các tín đồ du lịch, đặc biệt là các nhóm gia đình và bạn trẻ.

Điểm đến ấn tượng đầu tiên chắc chắn sẽ là Lãnh địa khủng long Dino Park với hơn 100 mô hình khủng long khác nhau, cho du khách như quay ngược thời gian khám phá một thế giới sinh vật đầy bí ẩn.

Sau khi tham quan Dino Park, du khách có thể ghé Safari Cafe thưởng thức cà phê theo mô hình bán hoang dã. Tại đây, du khách sẽ được ngắm nhìn các loài động vật từ trên lều cao, tham quan bằng xe đầu kéo và tương tác với các loài trong môi trường sống tự nhiên của chúng.

Đặc biệt, Công viên nước Wonderland Water Park hứa hẹn là mang đến phút giây thư giãn tuyệt đối dưới làn nước mát lạnh cùng vô số các trò chơi từ cảm giác nhẹ đến mạnh. Cùng với Công viên giải trí Circus Land, đây sẽ là 2 khu tiện ích đặc biệt đứng đầu trong danh sách những trải nghiệm "must-go" tại NovaWorld Phan Thiet.

Hòa trong không khí những ngày hè sôi động, NovaWorld Phan Thiet còn tung các gói ưu đãi khủng như combo vui hè tại 4 công viên chỉ từ 199.000 đồng hay trọn gói 5 công viên chỉ từ 299.000 đồng, và đặc biệt là chương trình đồng giá chỉ từ 100.000 đồng/vé cho tất cả các công viên… mang đến cơ hội vui chơi tẹt ga và tiết kiệm cho du khách.

Sau những phút giây vui chơi sảng khoái, du khách sẽ được nạp năng lượng với nhiều lựa chọn ẩm thực phong phú tại chuỗi nhà hàng, cafe ven biển gồm Hải Cảng Seafood, Làng hải sản Trùng Dương, Cơm Niêu Vietnam House, Aloha Beach Club, Pinky Garden... Ngoài ra, còn có cụm nhà hàng từ Á đến Âu tại khu vực quảng trường như Dragon Hotpot, K-House, Long Beach, cùng tuyến shophouse Miami, mang đến những trải nghiệm ẩm thực độc đáo và thú vị.

Ngoài các hoạt động vui chơi giải trí sôi động, NovaWorld Phan Thiet còn hấp dẫn du khách với không gian nghỉ dưỡng tiện nghi và đầy màu sắc. Du khách có thể lựa chọn lưu trú tại các biệt thự biển Florida xinh đẹp, các bungalow resort như Wonderland Resort mang phong cách châu Âu, K-Town Resort mang nét làng truyền thống Hàn Quốc, hay các resort đẳng cấp quốc tế như Movenpick Resort Phan Thiết, Radisson Resort Phan Thiết. Những lựa chọn đa dạng này chắc chắn sẽ làm kỳ nghỉ của du khách thêm phần thú vị và đáng nhớ.

"Tọa độ lễ hội, sự kiện" hàng đầu phía Nam

Xứng danh điểm đến hấp dẫn của mùa hè này, chuỗi hoạt động Summer Fest sẽ diễn ra xuyên suốt từ ngày 1.6 đến 2.9.2024 với các sự kiện âm nhạc, thể thao, các cuộc thi nhan sắc quy mô… Tất cả hứa hẹn mang đến cho du khách những ngày hè đầy năng lượng.

Trong chuỗi 90 ngày hè sôi động, nhiều sự kiện âm nhạc sôi động với sự góp mặt của các ca sĩ được yêu thích cùng các ban nhạc, dàn DJ chất lượng… được tổ chức tại quảng trường Bikini Beach và những địa điểm "hot-hit" của NovaWorld Phan Thiet hứa hẹn sẽ đem đến cho cư dân và du khách nhiều trải nghiệm tươi mới, thư giãn.

Có mặt tại show diễn Lulolola hôm 15.6, được tận hưởng không gian âm nhạc trên đồi cao Wonder Hill - tọa độ check in hút khách bậc nhất Bình Thuận, Nguyễn Hà Anh cùng nhóm bạn đi cùng háo hức cho biết: "Thời gian di chuyển từ Sài Gòn đến Phan Thiết quá nhanh, mà NovaWorld Phan Thiet trò gì cũng có. Ban ngày vui chơi khắp các công viên, tối đến được thưởng thức âm nhạc, cảm giác rất là thư giãn. Nhóm tụi mình sẽ quay lại trong tháng 7 này để tham gia giải chạy và vui chơi khám phá các công viên giải trí".

Tiếp nối chuỗi niềm vui bất tận của tháng 6, trong tháng 7.2024, Summer Fest sẽ tiếp tục mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn từ các sân khấu âm nhạc đặc sắc với sự tham gia của nhiều ca sĩ đang được yêu thích đến các chương trình quy mô và ấn tượng như Mister VietNam Fashion Show, Miss Grand VietNam, Giải chạy Bikini Run Phan Thiet…

Sự kết hợp hoàn hảo giữa các tiện ích giải trí mới mẻ, không gian ẩm thực và hệ thống lưu trú đa dạng, NovaWorld Phan Thiet dần khẳng định vị thế của điểm đến hàng đầu tại miền Nam Việt Nam. Đây không chỉ là nơi lý tưởng để vui chơi, nghỉ dưỡng mà còn là điểm sáng mang lại giá trị đầu tư và khai thác kinh doanh bền vững cho các chủ sở hữu.

Mùa hè này, NovaWorld Phan Thiet hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước, tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ cho mọi gia đình, đóng góp vào mục tiêu đón 9 triệu lượt du khách của Bình Thuận trong năm 2024

Chuỗi lễ hội Summer Fest NovaWorld Phan Thiet có sự đồng hành từ MB và nhiều đơn vị, đối tác như Sen Vàng, Lululola, Coffeerary Events, Nova Hotel & Resort World, NovaDreams, Global X, Citigym,… MB đã tạo ấn tượng với giới trẻ thông qua bộ sưu tập thẻ MB Hi Collection đáp ứng sở thích đa dạng của khách hàng như Zodiac, Hi Shopeefood, Hi LoL, Hi Slay-dy… và gần đây nhất là bộ sưu tập Bethesky. Khi sở hữu thẻ MB Hi Colllection, khách hàng có thể tận hưởng vô vàn các ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu lớn. Năm 2024 MB đón chào tuổi 30 với những thử thách lớn hơn và giấc mơ lớn hơn. Với thông điệp "Move for Big - Tiến bước vững vàng", MB đặt ra các mục tiêu cụ thể là: Top 3 ngân hàng về hiệu quả và an toàn; chinh phục cột mốc 30 triệu khách hàng.