Vui quá, hóa dại

Mới đây, Công an TP.Vinh (Nghệ An) khởi tố 2 vụ đốt pháo hoa có tiếng nổ với 5 bị can, để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Điều đáng nói, nguyên nhân vướng vào vòng lao lý của những người này là rất "lãng xẹt". Vụ thứ nhất diễn ra trong tiệc khai trương một quán cà phê. Để ăn mừng, 2 người đàn ông 36 tuổi và 31 tuổi đã mang pháo hoa có tiếng nổ ra đường để đốt. Thời điểm đó, lực lượng công an TP.Vinh đang đi tuần tra ở khu vực này, bắt quả tang nên lập tức đến kiểm tra, lập biên bản vụ việc. Hai người đốt pháo sau đó thừa nhận hành vi và bị cơ quan công an bắt giữ, khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tương tự, trong vụ thứ hai, một nhóm người đến quán ăn ở xã Hưng Hòa (TP.Vinh) để ăn uống, giao lưu. Sau khi uống rượu, 3 người đàn ông mang pháo hoa có tiếng nổ ra bãi đất trống trước quán ăn để đốt… cho vui thì bị lực lượng công an bắt quả tang, bắt giữ và khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, tại một đám cưới ở TX.Hoàng Mai (Nghệ An), một nhóm gồm 5 người đàn ông mang pháo nổ ra đốt để mừng cưới. Hình ảnh nổ pháo được quay video rồi đăng tải trên mạng xã hội và chính video này đã tố cáo hành vi đốt pháo, khiến cả 5 người bị khởi tố.

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi đốt pháo trái phép bị xử phạt hành chính từ 5 - 10 triệu đồng. Tuy nhiên, hành vi đốt pháo nổ nơi công cộng có thể khiến người vi phạm đối diện án tù khi cơ quan tố tụng áp dụng tội gây rối trật tự công cộng. Đốt pháo có tiếng nổ là hành vi gây ra hậu quả mang tính chất phi vật chất, do đó việc đánh giá, áp dụng tùy vào nhận thức của các cơ quan chức năng, người tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là ý thức tuân thủ pháp luật, để khỏi vướng nguy cơ lao lý, không nên đốt pháo nổ như những trường hợp điển hình nêu trên.