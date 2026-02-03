Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Tư vấn sức khoẻ:

Live Vui xuân an toàn ngày tết - Trẻ em và người lớn cần tiêm vắc xin gì?

Huỳnh Na
Huỳnh Na
03/02/2026 22:14 GMT+7

Trẻ em và người lớn đều có nguy cơ mắc bệnh, gặp biến chứng nặng nếu chưa được tiêm phòng đầy đủ hoặc bỏ lỡ các mũi nhắc lại quan trọng.

Người dân tăng cường đi lại, giao lưu, vui xuân dịp tết đến xuân về nhưng ăn uống, ngủ nghỉ thất thường dễ gây suy giảm đề kháng, tăng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm như cúm mùa, ho gà, sởi, viêm phổi do phế cầu, hợp bào hô hấp RSV, sốt xuất huyết… Chủ động tiêm các vắc xin trước tết giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, hạn chế biến chứng nặng, bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, an tâm đón tết trọn vẹn.

Để giải đáp thắc mắc về cách phòng bệnh bằng vắc xin dịp sắp tết, 20 giờ thứ tư ngày 4.2.2026, Hệ thống Tiêm chủng VNVC tổ chức chương trình tư vấn trực tuyến: "Vui xuân an toàn, phòng bệnh ngày tết: Trẻ em và người lớn cần tiêm vắc xin gì?". Chương trình có sự tư vấn của PGS.TS.BS Hoàng Thị Lâm, Trưởng khoa Miễn dịch Lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM và BS.CKI Lê Thị Trúc Phương, Chuyên viên Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC.

Chương trình phát sóng trên Website: thanhnien.vn, vnvc.vn, tamanhhospital.vn và các Fanpage: Báo Thanh Niên, VNVC - Trung tâm Tiêm chủng Trẻ em & Người lớn, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Youtube Báo Thanh Niên, VNVC, BVĐK Tâm Anh và Tiktok Báo Thanh Niên cùng các kênh thông tấn báo chí.

Bạn đọc quan tâm theo dõi tại đây hoặc gọi hotline 028 7102 6595, truy cập website vnvc.vn để được tư vấn và đặt lịch tiêm phòng.

