Vùng 2 Hải quân trao căn nhà đồng đội thứ 53 cho quân nhân trong năm 2025

Ngày 29.12, tại xã Long Sơn (TP.HCM), Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương xã khánh thành và bàn giao nhà đồng đội cho gia đình thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Như Thành. Đây là căn nhà thứ 53 được Vùng 2 Hải quân trao trong năm 2025.

Thiếu tá Nguyễn Như Thành hiện là Đội trưởng Đội Chiếu phim thuộc Nhà văn hóa, Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Vùng 2 Hải quân. Trước khi được xây tặng căn nhà đồng đội, gia đình thiếu tá Thành đang sinh sống trong căn nhà rộng 60 m² tại thôn 1, xã Long Sơn.

Qua thời gian dài sử dụng, căn nhà này đã xuống cấp trầm trọng, thường xuyên bị dột nát vào mùa mưa, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Phòng Chính trị Vùng 2 Hải quân và chính quyền địa phương bàn giao nhà đồng đội và tặng quà cho gia đình thiếu tá Nguyễn Như Thành ẢNH: H.HẢI

Nhằm chia sẻ khó khăn với quân nhân, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) hỗ trợ 80 triệu đồng để xây dựng lại ngôi nhà mới khang trang trên nền diện tích cũ, cùng một phần đối ứng từ gia đình đã giúp căn nhà đồng đội vừa được trao tặng thiếu tá Nguyễn Như Thành thêm khang trang và kiên cố.

Đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, phát biểu tại lễ bàn giao nhà ẢNH: H.HẢI

Phát biểu tại lễ bàn giao nhà, đại tá Lê Hồng Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân, cho biết đây là món quà có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, chỉ huy các cấp cũng như doanh nghiệp SCIC đối với gia đình thiếu tá Nguyễn Như Thành nói riêng và cán bộ, chiến sĩ trong Vùng 2 Hải quân nói chung vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống để an tâm công tác, tiếp tục cống hiến và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Được biết, trong năm 2025, Vùng 2 Hải quân đã phối hợp các doanh nghiệp, cũng như kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn vùng ủng hộ, hỗ trợ xây dựng và bàn giao 53 nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn trong vùng với tổng giá trị khoảng 3,6 tỉ đồng.

Đây là hoạt động thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, tình đồng chí, đồng đội của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân, qua đó tiếp thêm động lực, niềm tin để các gia đình quân nhân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; thực hiện chính sách hậu phương quân đội, góp phần động viên quân nhân trong đơn vị an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.