Vùng biển Thái Bình Dương có đồng thời 3 cơn bão

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ chiều nay 15.8, vị trí tâm bão số 3 (có tên quốc tế là cơn bão Kujira) ở vào khoảng 17,6 độ vĩ bắc và 119,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10.

Dự báo đường đi của cơn bão số 3 trong những ngày tới ẢNH: NCHMF

Bão số 3 đang di chuyển theo hướng bắc đông bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ, hướng ra ngoài Biển Đông.

Dự báo đến 4 giờ ngày mai 6.8, tâm bão số 3 ở vị trí 17,9 độ vĩ bắc và 120,7 độ kinh đông, trên khu vực tây bắc đảo Luzong. Dự báo trong ngày 6.8, bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Chia sẻ với Thanh Niên, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khoảng 13 giờ hôm nay, vùng biển Thái Bình Dương đã xuất hiện cơn bão thứ 15, có tên quốc tế là cơn bão Chan-hom.

Khi bão số 3 di chuyển thoát ra ngoài Biển Đông, vùng biển Thái Bình Dương đang có sự hoạt động đồng thời của 3 cơn bão.

Trong đó, cơn bão Kujira ảnh hưởng chủ yếu đến vùng biển phía đông nam bắc Biển Đông và phía bắc Philippines. Bão Dolphin vẫn duy trì cường độ khoảng cấp 14 nhưng đã suy yếu đáng kể so với thời kỳ mạnh nhất.

Ảnh hưởng bão số 3, sóng Biển Đông cao 4 m

Cũng theo vị chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, diễn biến đáng chú ý không phải là số lượng bão mà là cách các hoàn lưu này đang chi phối phân bố mưa và nắng trên các khu vực của Việt Nam và lân cận.

Dự báo các tỉnh miền Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng sẽ còn mưa đến hết ngày 7.8, từ ngày 8.8 sẽ có nắng mạnh trở lại, nhiều nơi sẽ có nắng nóng với nhiệt độ từ 35 - 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam bộ bước vào đợt mưa mới và có thể kéo dài ít nhất 5 - 7 ngày nữa. Miền Tây Nam Bộ mưa ít hơn so với Tây Nguyên và miền Đông.

Khu vực mưa lớn nhất nằm ở vùng Trung Lào và phía nam vịnh Bắc Bộ. Riêng mưa ở Trung Lào sẽ kéo dài ít nhất tới 15.8, khiến cho tổng lượng mưa tháng 8 khu vực này rất lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 3, vùng biển phía đông nam khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Sóng cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Dự báo bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.