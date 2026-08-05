Xuất hiện cơn bão số 3 trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 4 giờ hôm nay 5.8, tâm cơn bão số 3 (cơn bão Kujira) ở vị trí vào khoảng 17,0 độ vĩ bắc và 118,9 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông nam khu vực bắc Biển Đông.

Dự báo đường đi của cơn bão số 3 trên Biển Đông ẢNH: NCHMF

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tương đương tốc độ gió từ 62 - 74 km/giờ, giật cấp 10. Hiện nay, bão số 3 di chuyển theo hướng đông, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo đến 4 giờ ngày 6.8, tâm bão số 3 ở vị trí 17,1 độ vĩ bắc và 120,6 độ kinh đông; trên khu vực phía tây bắc đảo Luzon (Philippines), di chuyển theo hướng đông đông bắc, tốc độ 5 - 10 km/giờ. Dự báo lúc này, bão số 3 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4 giờ ngày 7.8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng đông đông bắc, tốc độ 5 - 10 km/giờ, tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên vùng biển phía bắc đảo Luzon (Philippines).

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Cơn bão số 3 không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm có sóng lớn, gió mạnh trên Biển Đông là từ 16,0 - 18.5 độ vĩ bắc và phía đông kinh tuyến 117,5 độ kinh đông.

Vùng biển phía đông nam của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, cơn bão số 3 không ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam. Tuy nhiên, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đã cảnh báo nêu trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.