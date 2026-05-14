Vùng chè cổ thụ Biển Hồ bị 'rút ruột'

Chè cổ thụ bị cẩu khỏi đồi giữa danh thắng Biển Hồ

Những ngày gần đây, người dân xã Biển Hồ (Gia Lai) không khỏi xót xa khi chứng kiến nhiều gốc chè cổ thụ nằm trong không gian danh lam thắng cảnh chùa Bửu Minh, hàng thông trăm tuổi và đồi chè bị đào bứng đưa đi nơi khác.

Tại khu vực từng là đồn điền chè Biển Hồ thời Pháp thuộc, nhân công dùng máy đào xới quanh các gốc chè lớn, tán lá xum xuê rồi sử dụng xe cần cẩu nâng lên xe tải vận chuyển khỏi hiện trường. Nhiều cây chè có dáng bonsai tự nhiên độc đáo bị đưa đi giữa lúc UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo yêu cầu giữ nguyên hiện trạng hơn 62 ha chè cổ thụ.

Một số gốc chè cổ thụ ở Biển Hồ bị bứng đi bất thường ẢNH: C.T.V

Anh Nguyễn Văn Hoàng, du khách từ TP.HCM, bày tỏ sự tiếc nuối khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. "Tôi từ TP.HCM ra đây nghe nói đến cảnh quan nơi đây đẹp nên tới thưởng lãm. Thừa nhận đẹp thật. Có một không gian như thế này đúng là vốn quý. Vậy mà nhìn cảnh mấy gốc chè rất đẹp bị bứng đi thấy xót quá. Vùng chè gắn với cảnh quan, mất gốc nào tiếc gốc đó. Phải có cách gì gìn giữ chứ", anh Hoàng nói.

Theo người dân địa phương, việc đào bứng chè cổ không phải mới diễn ra lần đầu. Trước đó, nhiều gốc chè cổ thụ có hình dáng đẹp đã bị đưa đi khỏi khu vực. Thậm chí tại một số nơi ở xã Biển Hồ, các gốc chè cổ thụ còn được rao bán công khai với giá hàng triệu đồng mỗi cây.

Những cây chè hàng chục năm tuổi, vốn là một phần tạo nên giá trị cảnh quan đặc trưng của vùng chè Biển Hồ, đang dần trở thành hàng hóa phục vụ thú chơi cây cảnh.

Một lãnh đạo Công ty cổ phần chè Biển Hồ thừa nhận doanh nghiệp có cho phép đào một số gốc chè để các đơn vị xin mang về trồng làm cảnh. Theo vị này, đây là nguyên nhân dẫn đến việc một số cây chè bị bứng khỏi đồi.

Cần cẩu được dùng để bứng những cây chè cổ thụ ở Biển Hồ ẢNH: CTV

62 ha chè Biển Hồ được yêu cầu giữ nguyên hiện trạng

Điều đáng nói, khu vực này không chỉ đơn thuần là đồi chè sản xuất mà còn là phần không thể tách rời trong quần thể sinh thái - văn hóa đặc sắc của Tây nguyên. Đồi chè cổ, hàng thông trăm tuổi và chùa Bửu Minh tạo nên không gian du lịch hiếm có, thu hút đông đảo du khách tìm đến mỗi năm.

Trước đó, nhằm bảo tồn cảnh quan, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo không chuyển đổi vùng chè này sang trồng cà phê. Khu vực hơn 62 ha chè Biển Hồ cũng nằm trong ranh giới quy hoạch chung Khu du lịch Biển Hồ - Chư Đang Ya đến năm 2050.

UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo giữ nguyên hiện trạng 62 ha chè cổ thụ Biển Hồ nhưng vẫn có những cây chè bị bứng đi ẢNH: CTV

Ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, từng yêu cầu: "Công ty cổ phần chè Biển Hồ phải nghiêm túc chấp hành chỉ đạo, tổ chức bảo vệ, chăm sóc và giữ nguyên hiện trạng toàn bộ diện tích chè…".

Trong bối cảnh giá cà phê liên tục tăng cao những năm gần đây, áp lực chuyển đổi cây trồng là điều dễ hiểu về mặt kinh doanh. Tỉnh Gia Lai cũng đã chấp thuận cho doanh nghiệp chuyển đổi hơn 236 ha chè kém hiệu quả ở khu vực khác sang cây trồng mới.

Tuy nhiên, hơn 62 ha chè Biển Hồ gắn với hồ Ya Lũ, chùa Bửu Minh và hàng thông trăm tuổi được xem là trường hợp đặc biệt. Đây không chỉ là vùng nguyên liệu sản xuất mà còn là không gian di sản, mang giá trị lịch sử, sinh thái và du lịch khó có thể thay thế.

Mỗi năm, hàng nghìn lượt du khách tìm đến đồi chè cổ thụ ở Biển Hồ để cảm nhận vẻ trầm mặc của đồi chè cổ xanh ngát, hòa trong không gian tĩnh lặng của chùa Bửu Minh và hàng thông cổ thụ. Vì vậy, mỗi gốc chè bị bứng đi không chỉ là mất một cây xanh mà còn làm vơi đi một phần giá trị cảnh quan đặc hữu của vùng đất này.

Các đơn vị liên quan cần nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, tránh tình trạng buông lỏng quản lý khiến những gốc chè cổ tiếp tục bị đưa khỏi đồi chè Biển Hồ.



