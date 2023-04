'Vùng đất câm lặng' phần mới nhất khai thác nguồn gốc quái vật

Hãng Paramount vừa công bố những chi tiết đầu tiên của dự án A Quiet Place: Day One cho khán giả tại sự kiện quốc tế CinemaCon. Nam diễn viên John Krasinski, đại diện cho ê-kíp của dự án, xuất hiện trên sân khấu để giới thiệu phim. A Quiet Place: Day One do Michael Sarnoski chỉ đạo, viết kịch bản. "Ông hoàng cháy nổ" Michael Bay và John Krasinski là 2 trong số 4 nhà sản xuất của tác phẩm.

Nhà sản xuất John Krasinski trên sân khấu tại sự kiện CinemaCon G.I

Cha đẻ của thương hiệu Vùng đất câm lặng tâm sự: "Một trong những niềm vui lớn nhất của tôi đó là tạo ra và mở rộng vũ trụ A Quiet Place". Phần phim mới nhất là dự án phái sinh và đặt cùng bối cảnh với 2 phần đầu, tức những phim thuộc tuyến truyện chính. Trong đó, các diễn viên như Lupita Nyong’o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou và Denis O’Hare là những gương mặt chính yếu của phần thứ 3 này, và câu chuyện của họ là một nhánh riêng so với câu chuyện của gia đình Abbott trong 2 phần phim đầu.

Theo chia sẻ của nam diễn viên sinh năm 1979, bối cảnh của phần thứ 3 diễn ra ở thành phố tấp nập bậc nhất thế giới - New York. Khi đó, nhân vật của Lupita Nyong’o đang ngủ trên xe buýt thì bỗng có rất nhiều thiên thạch rơi như mưa xuống đường phố. Trong hoảng loạn, hoang tàn, người dân nhận ra sự hiện diện của một giống loài ngoài hành tinh và để sống, họ không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Gia đình Abbott gặp nhiều thử thách sinh tồn ở 2 phần phim trước PARAMOUNT

Lupita Nyong’o từng gây chú ý trong phim kinh dị Us, tái xuất trong A Quiet Place: Day One UNIVERSAL

Nữ diễn viên Lupita Nyong’o được tập trung khắc họa trong A Quiet Place: Day One, đánh dấu sự tái xuất của cô ở thể loại kinh dị, kỳ bí sau phim kinh dị Us (2019) của đạo diễn Jordan Peele. Trong dàn diễn viên, có Djimon Hounsou một lần nữa tái xuất, trước đó nam nghệ sĩ đóng trong A Quiet Place 2. Ngoài những chi tiết trên, các nhà làm phim không tiết lộ thêm thông tin về dự án. Phim vừa đóng máy 2 tuần trước, sau khi ê-kíp bắt tay vào sản xuất liên tục từ tháng 2 vừa qua.

Hai phần phim đầu, ra mắt vào các năm 2018 và 2021, do John Krasinski chỉ đạo, đóng chính chung với vợ anh - minh tinh Emily Blunt. Phim nhận được nhiều khen ngợi của khán giả, thu về hơn 638 triệu USD toàn cầu, trong khi tổng kinh phí làm phim là 77 triệu USD. Tuy nhiên, phần 2 là một trong những dự án đầu tiên ra rạp trong giai đoạn dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp ở Mỹ nên John Krasinski và ê-kíp gặp nhiều khó khăn trong khâu phát hành. Tài tử chia sẻ, giai đoạn đó "là một trong những thời điểm đáng nhớ nhất trong đời tôi", khi anh phải lái xe khắp nước Mỹ để ủng hộ việc phim ra rạp. Bằng chứng là tài tử chiếu nhiều clip đường trường mà anh quay lại thời gian đó tại sự kiện.

Phần 2 của Vùng đất câm lặng ra rạp vào thời điểm dịch vẫn chưa thật sự ổn định nên khiến cho John Krasinski và ê-kíp gặp nhiều khó khăn PARAMOUNT

Dự án A Quiet Place: Day One là tiền truyện của 2 phần đầu nên được trông đợi sẽ khám phá về nguồn gốc của những sinh vật khát máu gây nên nỗi kinh hoàng cho con người. Phim dự kiến ra ra rạp vào ngày 8.3.2024. Bộ phim thứ 4 trong thương hiệu này, thuộc tuyến 2 phim chính, tiếp tục do John Krasinski chỉ đạo, dự kiến ra rạp vào năm 2025.