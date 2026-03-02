Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Vùng đất đặc biệt: Chỉ vài trăm mét có đến 3 di tích cấp quốc gia

Lê Lâm
Lê Lâm
02/03/2026 06:15 GMT+7

Chùa Đại giác, chùa Ông và đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh là 3 di tích lịch sử cấp quốc gia nằm cạnh nhau, chỉ cách nhau vài trăm mét.

3 di tích lịch sử cấp quốc gia trên nằm ở cù lao Phố (còn gọi là cù lao Hiệp Hòa, nay thuộc khu phố Nhị Hòa, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).

Vùng đất đặc biệt, chỉ vài trăm mét có đến 3 di tích cấp Quốc gia - Ảnh 1.

3 di tích cấp quốc gia nằm ở khu vực đông dân cư nhất ở cù lao Phố, gần với đường ray xe lửa, nơi có cây cầu Ghềnh nổi tiếng

ẢNH: LÊ LÂM

Vùng đất đặc biệt, chỉ vài trăm mét có đến 3 di tích cấp Quốc gia - Ảnh 2.

Chùa Đại giác được xem là ngôi chùa cổ nhất miền Nam. Theo thư tịch cổ, chùa Đại Giác được dựng từ năm 1412, ban đầu chỉ là một cái am nhỏ lợp tranh thờ Phật. Đến năm 1665 thì xây dựng thành một ngôi chùa lớn

ẢNH: LÊ LÂM

Vùng đất đặc biệt, chỉ vài trăm mét có đến 3 di tích cấp Quốc gia - Ảnh 3.

Chùa Đại Giác nhìn từ trên cao

ẢNH: LÊ LÂM

Vùng đất đặc biệt, chỉ vài trăm mét có đến 3 di tích cấp Quốc gia - Ảnh 4.

Còn chùa Ông được xem là ngôi chùa người Hoa cổ nhất miền Nam. Chùa nằm bên sông Đồng Nai. Chùa được 7 phủ người Hoa đóng góp để xây dựng, gồm Phúc Châu, Chương Châu, Tuyền Châu, Quảng Châu, Triều Châu, Quỳnh Châu và Ninh Ba nên chùa Ông còn được gọi Thất Phủ cổ miếu

ẢNH: LÊ LÂM

Vùng đất đặc biệt, chỉ vài trăm mét có đến 3 di tích cấp Quốc gia - Ảnh 5.

Chùa Ông được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1989. Đầu năm mới, từ ngày 10 - 13 tháng giêng, chùa tổ chức lễ hội chùa Ông, lễ hội này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2023

ẢNH: LÊ LÂM

Vùng đất đặc biệt, chỉ vài trăm mét có đến 3 di tích cấp Quốc gia - Ảnh 6.

Lễ nghinh thần diễn ra trên đường phố Trấn Biên, đây là một hoạt động quan trọng của lễ hội chùa Ông

ẢNH: LÊ LÂM

Vùng đất đặc biệt, chỉ vài trăm mét có đến 3 di tích cấp Quốc gia - Ảnh 7.

Nằm kế chùa Ông là đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (còn gọi là đền Bình Kính), được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1991

ẢNH: LÊ LÂM

Vùng đất đặc biệt, chỉ vài trăm mét có đến 3 di tích cấp Quốc gia - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650, tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Năm 1698, ông vâng lệnh chúa Nguyễn vào kinh lược vùng đất phía nam và đặt bản doanh tại cù lao Phố

ẢNH: LÊ LÂM

Vùng đất đặc biệt, chỉ vài trăm mét có đến 3 di tích cấp Quốc gia - Ảnh 9.

Ông có công lớn trong việc gầy dựng và phát triển vùng đất Biên Hòa nói riêng và phía nam nói chung. Nên khi ông mất năm 1700, người dân Biên Hòa - Đồng Nai đã cải đình Bình Hoành của thôn Bình Hoành, tổng Trấn Biên thành đình Bình Kính để thờ Nguyễn Hữu Cảnh

ẢNH: LÊ LÂM

Vùng đất đặc biệt, chỉ vài trăm mét có đến 3 di tích cấp Quốc gia - Ảnh 10.

Cuối năm 2025, Hội Sử học Đồng Nai đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đề xuất xem xét và chấp thuận chủ trương lập hồ sơ xếp hạng Cù lao di sản hoặc Cù lao di sản lịch sử, văn hóa cho cù lao Phố vì nơi đây mang trong mình một bề dày lịch sử và văn hóa phong phú

ẢNH: LÊ LÂM

