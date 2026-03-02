Vùng đất đặc biệt: Chỉ vài trăm mét có đến 3 di tích cấp quốc gia

3 di tích lịch sử cấp quốc gia trên nằm ở cù lao Phố (còn gọi là cù lao Hiệp Hòa, nay thuộc khu phố Nhị Hòa, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai).
3 di tích cấp quốc gia nằm ở khu vực đông dân cư nhất ở cù lao Phố, gần với đường ray xe lửa, nơi có cây cầu Ghềnh nổi tiếng
ẢNH: LÊ LÂM
Chùa Đại giác được xem là ngôi chùa cổ nhất miền Nam. Theo thư tịch cổ, chùa Đại Giác được dựng từ năm 1412, ban đầu chỉ là một cái am nhỏ lợp tranh thờ Phật. Đến năm 1665 thì xây dựng thành một ngôi chùa lớn
Chùa Đại Giác nhìn từ trên cao
Còn chùa Ông được xem là ngôi chùa người Hoa cổ nhất miền Nam. Chùa nằm bên sông Đồng Nai. Chùa được 7 phủ người Hoa đóng góp để xây dựng, gồm Phúc Châu, Chương Châu, Tuyền Châu, Quảng Châu, Triều Châu, Quỳnh Châu và Ninh Ba nên chùa Ông còn được gọi Thất Phủ cổ miếu
Chùa Ông được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1989. Đầu năm mới, từ ngày 10 - 13 tháng giêng, chùa tổ chức lễ hội chùa Ông, lễ hội này được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia vào năm 2023
Lễ nghinh thần diễn ra trên đường phố Trấn Biên, đây là một hoạt động quan trọng của lễ hội chùa Ông
Nằm kế chùa Ông là đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh (còn gọi là đền Bình Kính), được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1991
Ông Nguyễn Hữu Cảnh sinh năm 1650, tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Năm 1698, ông vâng lệnh chúa Nguyễn vào kinh lược vùng đất phía nam và đặt bản doanh tại cù lao Phố
Ông có công lớn trong việc gầy dựng và phát triển vùng đất Biên Hòa nói riêng và phía nam nói chung. Nên khi ông mất năm 1700, người dân Biên Hòa - Đồng Nai đã cải đình Bình Hoành của thôn Bình Hoành, tổng Trấn Biên thành đình Bình Kính để thờ Nguyễn Hữu Cảnh
Cuối năm 2025, Hội Sử học Đồng Nai đã có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai đề xuất xem xét và chấp thuận chủ trương lập hồ sơ xếp hạng Cù lao di sản hoặc Cù lao di sản lịch sử, văn hóa cho cù lao Phố vì nơi đây mang trong mình một bề dày lịch sử và văn hóa phong phú
