Vững niềm tin với Đảng

Bộc lộ tư duy mới trong lãnh đạo, chỉ đạo

PGS-TS Hà Minh Hồng, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.HCM Ảnh: NVCC

PGS-TS Hà Minh Hồng, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP.HCM, nhìn nhận Đại hội XIV của Đảng được chuẩn bị trong một năm mà cả hệ thống chính trị tiếp tục tập trung thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy và sắp xếp lại nền hành chính địa phương. Từ bối cảnh đặc biệt này, nhiều điểm mới, tư duy mới trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến lược của Đảng đã được bộc lộ rõ nét.

Lần đầu tiên, những mốc lịch sử lớn của dân tộc như năm 1930 - thành lập Đảng và năm 1945 - thành lập nước được đưa trực tiếp vào dự thảo văn kiện trình đại hội, hình thành tầm nhìn trăm năm với mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường. Đại hội đặt ra tầm nhìn dài hạn hàng chục năm, nhưng được cụ thể hóa bằng các mục tiêu rõ ràng, chương trình hành động cụ thể, phác thảo thành các đề án, dự án với tiến độ xác định.

Chủ đề đại hội Đảng lần này xuất hiện nhiều cụm từ mới mang hàm ý chiến lược sâu sắc như "chung sức, đồng lòng", "tự chủ chiến lược", "tự cường, tự tin", thể hiện rõ bản lĩnh và con đường phát triển riêng của đất nước trong bối cảnh thế giới đa cực. Từ đó, càng làm nổi bật vị trí, vai trò, ý nghĩa bước ngoặt và tầm vóc lịch sử của Đại hội XIV đối với sự phát triển lâu dài của Việt Nam.

Tự hào trước sự chuyển mình của đất nước

Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam ẢNH: TTXVN

Ông Trần Bá Phúc, Ủy viên Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, cho biết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn quan tâm theo dõi từng bước phát triển của quê hương với tình cảm sâu nặng và tinh thần trách nhiệm. Hướng về Đại hội XIV của Đảng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng trong việc tiếp tục giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị - xã hội để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài kỳ vọng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đưa ra những chủ trương, đường lối có tầm chiến lược và đột phá về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng dụng nhân tài là người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương hơn để cùng tham gia quá trình hoạch định và hiện thực hóa khát vọng vươn mình của đất nước. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng mong muốn tiếng nói, tâm tư nguyện vọng và sáng kiến của mình sẽ ngày càng được lắng nghe, trân trọng và phát huy hiệu quả trong quá trình phát triển đất nước.

Củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng

Thượng tọa Thích Trí Chơn, Viện chủ Tu viện Khánh An (P.An Phú Đông, TP.HCM) ẢNH: NVCC

Từ hành trình lịch sử nhiều thử thách nhưng rất đỗi kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, thượng tọa Thích Trí Chơn, Viện chủ Tu viện Khánh An (P.An Phú Đông, TP.HCM), Phó trưởng ban Văn hóa T.Ư Giáo hội, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM, tin tưởng Đảng tiếp tục là lực lượng mà nhân dân gửi gắm niềm tin để chèo lái con thuyền đất nước trong giai đoạn mới.

Đảng nhìn nhận tôn giáo là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng để phát triển đất nước. Người có đức tin cũng ngày càng xác tín rằng phụng sự đạo pháp chính là phụng sự dân tộc. Tăng ni, phật tử là những công dân trong khối đại đoàn kết, vừa giữ trọn niềm tin tôn giáo, vừa tích cực đóng góp cho xã hội.

Theo thượng tọa Thích Trí Chơn, sự ổn định chính trị, an ninh xã hội và hệ thống pháp luật minh bạch đã tạo điều kiện thuận lợi để tu sĩ, cư sĩ tự do hành đạo, nhu cầu tín ngưỡng được tôn trọng và bảo đảm. Môi trường ấy chính là nền tảng quan trọng củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

"Phật tử hôm nay không chỉ nhìn vào khẩu hiệu hay tuyên ngôn, mà soi chiếu niềm tin của mình qua đời sống an sinh cụ thể. Với Phật giáo, niềm tin không dừng ở nhận thức mà thể hiện bằng hành động. Tinh thần hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc chưa bao giờ chỉ là lời nói. Tôi tin rằng các văn kiện của Đại hội XIV sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, kiến tạo không gian để các giá trị đạo đức tôn giáo hòa quyện hài hòa với truyền thống văn hóa dân tộc, trở thành nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững", thượng tọa Thích Trí Chơn chia sẻ.

Đồng bào Công giáo đồng hành cùng dân tộc

Linh mục Martinô Trần Quang Vinh, Chánh xứ Đông Quang, Tổng giáo phận TP.HCM ẢNH: NVCC

Quan tâm theo dõi Đại hội XIV, linh mục Martinô Trần Quang Vinh, Chánh xứ Đông Quang, Tổng giáo phận TP.HCM; Phó chủ tịch T.Ư Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục định hướng những quyết sách quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.

Linh mục Martinô Trần Quang Vinh nhìn nhận nhiều năm qua, Đảng đã lãnh đạo đất nước kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, từng bước xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền, giữ vững ổn định chính trị, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Điều này không chỉ tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội mà còn giúp Việt Nam chủ động hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Đáng chú ý, cùng với việc lãnh đạo phát triển đất nước, Đảng luôn chú trọng công tác tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực cầm quyền để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

"Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn hướng dẫn các tín hữu sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần "sống phúc âm giữa lòng dân tộc" được người Công giáo Việt Nam xác định rõ từ Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và được thể hiện xuyên suốt trong đời sống xã hội", linh mục Martinô Trần Quang Vinh nói.

Đảng đã gửi tín hiệu về quyết tâm phát triển

GS-TS Nguyễn Nhật Nguyên, Viện Kinh doanh Rouen - Đại học Rouen Normandy Pháp ẢNH: TUẤN MINH

Là một chuyên gia ngành khoa học quản lý, GS-TS Nguyễn Nhật Nguyên, Viện Kinh doanh Rouen - Đại học Rouen Normandy Pháp, mong muốn Đảng lưu tâm đưa chiến lược văn hóa và chiến lược thương hiệu quốc gia vào chính sách phát triển của Việt Nam.

"Chúng tôi quan tâm đến thương hiệu "quốc gia đổi mới sáng tạo" vì Đảng và Nhà nước chủ trương cải cách các chính sách, bộ máy Chính phủ, và tạo điều kiện để xây dựng nền kinh tế dựa trên đổi mới công nghệ và sáng tạo tư duy, biến Việt Nam thành quốc gia đột phá về khoa học công nghệ cho kỷ nguyên vươn mình", ông Nguyên nói.

Theo ông Nguyên, Nghị quyết 45-NQ/TW (2023) và Nghị quyết 57-NQ/TW (2024) đã đánh dấu bước chuyển đổi chiến lược sâu sắc trong tầm nhìn của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới và sáng tạo. Các nghị quyết này không chỉ gửi tín hiệu tới cộng đồng trí thức Việt Nam về quyết tâm của Đảng trong phát triển đất nước, mà còn phản ánh một tầm nhìn chiến lược là biến Việt Nam thành một quốc gia phát triển dựa trên sáng tạo.

Những chỉ dẫn chiến lược từ các nghị quyết, kết hợp với những hành động cụ thể trong việc xây dựng văn hóa sáng tạo và thị trường sáng tạo sẽ giải phóng sức mạnh sáng tạo của toàn xã hội và góp phần xây dựng nền kinh tế tri thức dựa trên các cộng đồng sáng tạo.