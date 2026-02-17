Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Vươn mình cùng dân tộc

Nguyên Hằng
Nguyên Hằng
17/02/2026 08:27 GMT+7

Với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, một trong những động lực tiên quyết được Đảng và Nhà nước ta xác định là phải khơi dậy được khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Tại Hội nghị triển khai "Tứ trụ Nghị quyết", Tổng Bí thư Tô Lâm đã kêu gọi "Toàn hệ thống chính trị, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hãy chung tay, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh thực tế, để cùng nhau đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam".

Khát vọng phát triển của doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên mới thịnh vượng - Ảnh 1.

Và ngay sau lời hiệu triệu của Tổng Bí thư, đất nước đã chứng kiến sự trỗi dậy chưa từng thấy của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Đó là Vingroup viết tiếp những kỳ tích, Sun Group tăng tốc "làm đẹp các vùng đất", Hòa Phát sẵn sàng xuất xưởng thép ray cho đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Thanh Bình - Phú Mỹ mở chuỗi cung ứng toàn cầu đầu tiên ở TP.HCM mới… Trên thương trường quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp Việt đã vượt qua thách thức thuế đối ứng, giữ nguyên thị trường cũng như kim ngạch xuất khẩu. Những "trận địa" trước đây chỉ doanh nghiệp nhà nước đảm nhận như cầu, đường, metro, cao tốc… giờ "đắt hàng" đề xuất tham gia của khối kinh tế tư nhân, giảm áp lực cho ngân sách quốc gia. Có thể nói, "Tứ trụ Nghị quyết" của Bộ Chính trị không chỉ khơi thông nguồn lực trong xã hội mà còn khơi dậy nhiệt huyết, tinh thần phụng sự và khát vọng cống hiến của doanh nghiệp, doanh nhân Việt.

Hơn 3 thập kỷ từ khi luật Doanh nghiệp chính thức ra đời, đất nước một lần nữa chứng kiến làn sóng khởi nghiệp mạnh mẽ trong dân chúng. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng vọt sau khi Nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân được ban hành, cho thấy công cuộc cải cách thể chế, "tháo điểm nghẽn của điểm nghẽn" đã thực sự khơi dậy nguồn lực bị tích nén lâu nay. Điểm khác biệt ở thời điểm hiện tại là làn sóng khởi nghiệp liên tục được bồi đắp, tỷ lệ thuận với tốc độ cải thiện bộ máy, thủ tục, môi trường đầu tư.

Đất nước thực hiện công cuộc sắp xếp lại giang sơn, đi cùng là các chính sách an sinh xã hội chưa từng có được ban hành: Từ việc tặng quà cho toàn dân nhân dịp 80 năm Quốc khánh, miễn học phí, tiến tới miễn viện phí toàn dân. Đặc biệt, lần đầu tiên, nỗi cô đơn của người già được đích thân Tổng Bí thư đặt ra và yêu cầu thiết kế một tương lai ấm áp cho họ. Điều đó khiến người dân cảm nhận được rằng, họ xây dựng thì họ cũng chính là người thụ hưởng thành quả. Khát vọng dân tộc đã được khởi lên, thiết thực và hiệu quả như thế.

Nhìn lại lịch sử các nền kinh tế phát triển thần kỳ như Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc đều có điểm chung nổi bật là khát vọng dân tộc. Khát vọng đó đã được khởi lên và lan rộng tại Việt Nam hiện nay. Chúng ta còn có cộng đồng hàng triệu doanh nghiệp năng động, bản lĩnh, lạc quan đang nỗ lực vươn mình cùng đất nước. Cùng với lợi thế dân số vàng, cơ hội tận dụng thành tựu của các nước phát triển..., tất cả đã sẵn sàng cho kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình tới giàu có và thịnh vượng.

Khám phá thêm chủ đề

Vươn mình Tổng Bí thư Tô Lâm doanh nghiệp việt kinh tế tư nhân
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
