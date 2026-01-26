Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Vườn nho trĩu quả dưới chân núi Chứa Chan đón khách du xuân

Lê Lâm
Lê Lâm
26/01/2026 05:30 GMT+7

Dưới chân núi Chứa Chan (Đồng Nai), một vườn nho đang vào mùa chín rộ với hàng trăm chùm quả căng mọng, sẵn sàng đón khách tham quan, chụp ảnh và du xuân dịp đầu năm.

Vườn nho này của anh Trần Phú, nằm cách núi Chứa Chan khoảng 6 km, thuộc xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai (trước là xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cũ).

Vườn nho trĩu quả cạnh chân núi Chứa Chan - Ảnh 1.

Hàng trăm gốc nho với vô số chùm nho chín mọng

ẢNH: LÊ LÂM

Vườn nho trĩu quả cạnh chân núi Chứa Chan - Ảnh 2.

Anh Trần Phú là người TP.HCM, mới về xã Xuân Phú được 2 năm để làm nông nghiệp

ẢNH: LÊ LÂM

Vườn nho trĩu quả cạnh chân núi Chứa Chan - Ảnh 3.

Anh chọn cây nho một phần vì yêu thích, phần khác trồng nho để phát triển du lịch. Để giúp cây nho sinh trưởng tốt, phòng ngừa sâu bệnh, chủ vườn làm nhà màng để bảo vệ

ẢNH: LÊ LÂM

Vườn nho trĩu quả cạnh chân núi Chứa Chan - Ảnh 4.

Chủ vườn cho biết khu đất có tổng diện tích 0,65 ha, được anh phân thành 3 khu và trồng nhiều giống nho khác nhau như hạ đen, ngón tay... Mục đích tạo sự đa dạng và cho cây ra trái luân phiên để mùa nào cũng có nho

ẢNH: LÊ LÂM

Vườn nho trĩu quả cạnh chân núi Chứa Chan - Ảnh 5.

Anh đặt tên cho khu vườn là "Vườn nho Phú Trần". Hiện tại khu vực đang cho nho chín có diện tích 0,15 ha, được trồng giống nho hạ đen

ẢNH: LÊ LÂM

Vườn nho trĩu quả cạnh chân núi Chứa Chan - Ảnh 6.

Để tạo thêm không khí mùa xuân, chủ vườn treo lên những lồng đèn màu đỏ "nhỏ nhỏ, xanh xinh" khắp khu vườn, sẵn sàng đón khách du xuân

ẢNH: LÊ LÂM

