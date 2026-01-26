Vườn nho trĩu quả dưới chân núi Chứa Chan đón khách du xuân

Vườn nho này của anh Trần Phú, nằm cách núi Chứa Chan khoảng 6 km, thuộc xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai (trước là xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cũ).
Hàng trăm gốc nho với vô số chùm nho chín mọng
ẢNH: LÊ LÂM
Anh Trần Phú là người TP.HCM, mới về xã Xuân Phú được 2 năm để làm nông nghiệp
Anh chọn cây nho một phần vì yêu thích, phần khác trồng nho để phát triển du lịch. Để giúp cây nho sinh trưởng tốt, phòng ngừa sâu bệnh, chủ vườn làm nhà màng để bảo vệ
Chủ vườn cho biết khu đất có tổng diện tích 0,65 ha, được anh phân thành 3 khu và trồng nhiều giống nho khác nhau như hạ đen, ngón tay... Mục đích tạo sự đa dạng và cho cây ra trái luân phiên để mùa nào cũng có nho
Anh đặt tên cho khu vườn là "Vườn nho Phú Trần". Hiện tại khu vực đang cho nho chín có diện tích 0,15 ha, được trồng giống nho hạ đen
Để tạo thêm không khí mùa xuân, chủ vườn treo lên những lồng đèn màu đỏ "nhỏ nhỏ, xanh xinh" khắp khu vườn, sẵn sàng đón khách du xuân
