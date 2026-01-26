Vườn nho trĩu quả dưới chân núi Chứa Chan đón khách du xuân

Chủ vườn cho biết khu đất có tổng diện tích 0,65 ha, được anh phân thành 3 khu và trồng nhiều giống nho khác nhau như hạ đen, ngón tay... Mục đích tạo sự đa dạng và cho cây ra trái luân phiên để mùa nào cũng có nho