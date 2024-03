Vườn quốc gia Tràm Chim đón sếu đầu đỏ quay về

Sếu đầu đỏ và VQG Tràm Chim

VQG Tràm Chim là một trong năm VQG lớn nhất Việt Nam với giá trị đa dạng sinh học cũng như du lịch to lớn. Đây là nơi sinh sống của hơn 230 loài chim và 130 loài cá, trong đó có loài sếu đầu đỏ quý hiếm và đang bị đe dọa. VQG cũng là một trong những khu vực cuối cùng còn sót lại của hệ sinh thái ngập nước đang có nguy cơ bị đe dọa. Do thiếu các công nghệ kỹ thuật số, công tác quản lý và nghiên cứu môi trường tại VQG Tràm Chim trước đây gặp nhiều trở ngại do các dữ liệu khảo sát không thường xuyên và đầy đủ trong điều kiện thời tiết phức tạp. Vượt qua những khó khăn thách thức, dự án đã chuyển giao thành công các thiết bị IoT, các trạm quan trắc dữ liệu môi trường tự thiết kế để đo đạc các tham số như mực nước, ôxy hòa tan, độ đục của nước, nhiệt độ, độ ẩm môi trường.