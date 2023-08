Chiều 17.8, trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Sĩ Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, cho biết 2 con voi tại đây đã được tháo xích, đi lại tự do trong khuôn viên chuồng.

2 con voi bị xích chân tại Vườn thú Hà Nội ĐÌNH HUY

Theo ông Dũng, Vườn thú Hà Nội tháo xích cho 2 con voi là do đơn vị đã mua thiết bị xung điện hàng rào mới, thay thế thiết bị cũ đã hỏng để lắp vào khuôn viên chuồng voi. Nếu sau này thiết bị này hoạt động hiệu quả thì 2 con voi sẽ không bị xích nữa.

Được biết, hệ thống chuồng của voi gồm 3 lớp là lớp lan can, lớp hào và lưới xung điện. Lưới xung điện có tác dụng ngăn 2 con voi với nhau. Trước đây, do thiết bị xung điện bị hỏng, khiến cho vườn thú phải xích chân voi để tránh gây nguy hiểm.

Vườn thú Hà Nội tháo xích chân cho 2 con voi vào hôm nay ĐÌNH HUY

Trước đó, Tổ chức Động vật châu Á (Animal Asia) có văn bản gửi UBND TP.Hà Nội đề xuất phương án đưa 2 con voi ở vườn thú Hà Nội về vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk).

Văn bản nêu rõ, thời gian gần đây, việc 2 con voi bị xích chân tại chỗ, không được di chuyển trong chuồng đã làm dấy lên nhiều bức xúc và niềm thương cảm trong dư luận. Khu chuồng nuôi voi tại vườn thú Hà Nội có diện tích rất chật hẹp, không đủ để đáp ứng các nhu cầu tự nhiên của voi...

Đề xuất đưa 2 con voi về tự nhiên: 'Không phải cứ có tiền là chuyển được'

Voi cũng cần được tạo điều kiện để thực hiện các hành vi tự nhiên thiết yếu phù hợp với tập tính của loài. Qua đó, giúp cải thiện tình trạng phúc lợi của voi, để voi có thể trải nghiệm những trạng thái cảm xúc tích cực, giúp cho voi có được sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn.

Tổ chức Động vật châu Á cho rằng, phương án tối ưu nhất là chuyển 2 con voi này về rừng tự nhiên tại vườn quốc gia Yók Đôn (tỉnh Đắk Lắk) nơi tổ chức này đang thực hiện bảo tồn voi. Tổ chức này cũng sẵn sàng tài trợ chi phí vận chuyển nếu đề xuất được chấp thuận.

Tuy nhiên, theo ông Dũng, việc đưa voi về tự nhiên sẽ mang nhiều rủi ro, thậm chí voi có thể bị chết trên đường.

"Tại vườn thú, chúng tôi đặt sự an toàn cho động vật, an toàn cho con người lên hàng đầu", ông Dũng nói và nhấn mạnh dù 2 con voi bị xích tạo thành vết hằn ở chân nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sự an toàn của chúng.



Theo ông Dũng, mỗi con voi có chế độ ăn khoảng 150 kg cỏ và một số thức ăn khác kèm theo mỗi ngày. Việc người dân nhìn thấy 2 con voi bị gầy đi là do voi đã nhiều tuổi, đây là điều hoàn toàn bình thường.