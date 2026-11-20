Siberian Wellness đồng hành tại IRONMAN 70.3 Phú Quốc với vai trò nhà tài trợ đồng và có các đội tham dự thi đấu

Bất chấp những cơn mưa và thời tiết có phần không thuận lợi, không khí thể thao của IRONMAN 70.3 tại Phú Quốc vẫn vô cùng sôi động với sự tham gia của 2.600 người tham dự đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Hành trình IRONMAN không chỉ là cuộc đua về thể lực, mà còn là cách mỗi người khám phá sức mạnh nội tại, kiên trì với mục tiêu và không ngừng tiến gần hơn đến phiên bản tốt nhất của chính mình. Đó cũng là tinh thần mà Siberian Wellness kiên định theo đuổi trong hành trình 30 năm phát triển: đồng hành cùng cộng đồng xây dựng nền tảng sức khỏe vững vàng, chủ động chăm sóc bản thân, sống trọn vẹn từng ngày để tìm thấy phiên bản tốt nhất của chính mình.

Bên cạnh vai trò là nhà tài trợ đồng, Siberian Wellness góp mặt với ba đội tiếp sức gồm nhân viên, đại diện thương hiệu và khách hàng. Cả ba đội đều hoàn thành cuộc đua và vào top 10 ở các hạng mục tương ứng. Với đội ngũ Siberian Wellness, việc tự mình chuẩn bị và thi đấu là dịp để hiểu rõ hơn cách vận động viên lựa chọn dinh dưỡng và chăm sóc cơ thể khi theo đuổi một mục tiêu dài hơi.

Ông Denis Sapegin, CEO khu vực Đông Nam Á của Siberian Wellness và là một trong những vận động viên tranh tài chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi vừa là nhà tài trợ đồng, vừa trực tiếp tranh tài tại IRONMAN 70.3 Phú Quốc. Tự mình bước vào đường đua giúp chúng tôi hiểu rõ hơn người tập cần gì để xây dựng nền tảng thể lực và bền bỉ với mục tiêu. Trải nghiệm này cũng củng cố niềm tin của chúng tôi vào những giải pháp dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe mà Siberian Wellness mang đến. Chúng tôi mong tinh thần thể thao ở Phú Quốc sẽ truyền thêm cảm hứng để cộng đồng Gen Well chủ động vận động và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày".

Ông Denis Sapegin (đứng giữa) cùng các thành viên chinh phục đường đua IRONMAN 70.3 Phú Quốc

Tại gian hàng Siberian Wellness trong Khu trải nghiệm, vận động viên có thể khám phá 3 dòng sản phẩm đặc trưng cho lối sống năng động gồm TPBS protein Keforma, dòng dinh dưỡng TPBVSK Fitness catalyst và bộ sản phẩm chăm sóc da huyền thoại Siberian. Tại đây, khách tham quan có thể thử hương vị, tìm hiểu thành phần và trao đổi với đội ngũ Siberian Wellness về cách chọn sản phẩm phù hợp với chế độ ăn và lịch sinh hoạt đồng thời nhận được những giải pháp dinh dưỡng cá nhân hóa. Khách hàng trải nghiệm sản phẩm tại gian hàng Siberian Wellness Keforma mang đến hai lựa chọn bổ sung protein. Whey Plus 80 kết hợp whey protein cô đặc và protein sữa, còn Veg Protein 100% phối hợp đạm từ gạo, đậu Hà Lan và đậu nành. Sự khác biệt về nguồn đạm giúp người tập dễ cân nhắc theo khẩu vị, chế độ ăn và thói quen tập luyện. Bộ sản phẩm dành cho người hướng tới lối sống năng động, khỏe khoắn Dòng Fitness Catalyst mở rộng lựa chọn với BCAA Complex, kết hợp leucine, isoleucine và valine theo tỷ lệ 2:1:1, cùng hai công thức riêng cho người muốn bổ sung L-Arginine hoặc Taurine. Omega-3 Ultra cung cấp EPA và DHA kết hợp vitamin E. Danh mục tại gian hàng còn có Joint Health Formula với glucosamine và chondroitin, cùng MSM, một hợp chất hữu cơ chứa lưu huỳnh. Bên cạnh các lựa chọn dinh dưỡng, Siberian Wellness giới thiệu bộ sản phẩm massage Huyền thoại Siberian với các thành phần thảo mộc, gợi ý thêm một cách chăm sóc cơ thể và thư giãn sau buổi tập. Sau vạch đích ở Phú Quốc, hành trình của mỗi vận động viên lại tiếp tục với những buổi tập thường ngày. Qua sự đồng hành tại giải, Siberian Wellness và Keforma mong muốn góp phần vào hành trình ấy bằng những lựa chọn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe phù hợp với thói quen của người tập, để họ có thể bền bỉ với mục tiêu mình đã chọn. Thực phẩm bổ sung Whey Plus 80 Black Chocolate. Số công bố: 04/ISHHCMC/2025 Thực phẩm bổ sung Whey Plus 80 Choco Biscuits. Số công bố: 03/ISHHCMC/2025 Số GPQC: 1134/2024/XNQC-ATTP: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitness Catalyst. L-Arginine Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitness Catalyst. Taurine Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitness Catalyst. Glucosamine and Chondroitin Thực phẩm bảo vệ sức khỏe "Fitness Catalyst Methylsulfonylmethane". Số GPQC: 604/2022/XNQC-ATTP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitness Catalyst. Omega-3 Ultra. Số GPQC: 1485/2023/XNQC-ATTP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Fitness Catalyst. BCAA Complex. Số GPQC: 2451/2023/XNQC-ATTP Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Siberian Wellness là thương hiệu chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp và thể thao có nguồn gốc từ Siberia (Nga), tìm hiểu thêm tại: https://vn.siberianhealth.com/vn/



