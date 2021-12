Vương Lực Hoành nổi tiếng cỡ nào trước khi dính ‘phốt’ ngoại tình, mua dâm?

Ngôi sao thiên tài của làng nhạc Đài Loan

Những ngày qua, lùm xùm ly hôn của Vương Lực Hoành - Lý Tịnh Lôi khiến dư luận Đài Loan, Trung Quốc lẫn châu Á “dậy sóng”. Sở dĩ sự việc trở thành tâm điểm chú ý bởi nam thần họ Vương là một trong những tên tuổi hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ suốt hơn hai thập niên.

Theo SCMP, Vương Lực Hoành là một người Mỹ gốc Đài sinh ra và lớn lên trong gia đình trí thức ở New York với bố mẹ đều tốt nghiệp các trường đại học ưu tú ở quê nhà. Bản thân nghệ sĩ họ Vương cũng tốt nghiệp cử nhân tại Williams College và lấy bằng thạc sĩ ở Berklee College of Music của xứ cờ hoa.

Năm 1995, anh gia nhập làng giải trí Đài Loan sau khi được một nhà tìm kiếm tài năng âm nhạc phát hiện. Với ngoại hình điển trai, cao ráo, nền tảng học vấn ấn tượng và tài năng vượt trội, Vương Lực Hoành nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi đình nổi đám ở Đài Loan, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Malaysia... Nam thần 7X ghi dấu ấn đậm nét trong lòng công chúng với phong cách âm nhạc mới mẻ, lôi cuốn, chúng là sự pha trộn hoàn hảo của Pop, R&B, Jazz, Rap… với nghệ thuật truyền thống. Nhắc tới Vương Lực Hoành, công chúng nhớ đến một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất thập niên 2000. Anh khiến hàng triệu cô gái “điêu đứng” vì vẻ ngoài hấp dẫn lại đa tài khi vừa giỏi ca hát, vừa sáng tác hay và còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau.

Kể từ khi ra mắt đến nay, chủ nhân hit The Only One đã phát hành 25 album, tiêu thụ hàng chục triệu đĩa, 4 lần đoạt giải Golden Melody (được ví như Grammy của làng nhạc Hoa ngữ) cùng nhiều sự công nhận khác. Nam ca sĩ sinh năm 1976 được ca ngợi là thiên tài âm nhạc hiếm có đồng thời là ngôi sao hiếm hoi được đánh giá là xứng tầm làm đối thủ của Châu Kiệt Luân, một huyền thoại khác trong làng nhạc xứ Đài. Người hâm mộ của hai giọng ca đắt giá này vẫn thường tranh cãi rằng âm nhạc của ai xuất sắc hơn. Trước sự so sánh căng thẳng, sao nam họ Vương khéo léo phát biểu rằng các ca sĩ Hoa ngữ nên đoàn kết để đưa nền âm nhạc lên một tầm cao mới.

Năm 2018, CNN ca ngợi Vương Lực Hoành là “ông vua nhạc Pop Hoa ngữ” còn tờ Los Angeles Times trước đó từng gọi giọng ca 7X là “ngôi sao Mỹ lớn nhất mà nước Mỹ chưa từng nghe đến”. Nam ca sĩ cũng được liệt kê trong danh sách 100 người Mỹ gốc Á truyền cảm hứng nhất mọi thời đại của Goldsea.

Tên tuổi của Vương Lực Hoành ngày càng có sức ảnh hưởng lớn đến công chúng khi anh chuyển hướng sang đóng phim. Nam thần xứ Đài được đánh giá cao nhờ màn thể hiện đột phá trong tác phẩm Sắc, giới (2007) của đạo diễn Lý An, góp mặt trong Đại binh tiểu tướng (2010) của Thành Long, tham gia phim Mỹ Trùm mũ đen (2015) cùng Chris Hemsworth hay gây tiếng vang với Vô vấn Tây Đông (2018) có Chương Tử Di, Huỳnh Hiểu Minh…

Với sức ảnh hưởng to lớn, Vương Lực Hoành thường xuyên là gương mặt được các thương hiệu lớn săn đón. Hợp đồng quảng cáo lâu nhất của sao phim Thông cáo tình yêu là cho hãng đồ uống hàng đầu đại lục Wahaha. Đơn vị này đã sử dụng hình ảnh của sao nam đình đám trong suốt 20 năm và chỉ ngừng hợp tác hồi 2018 vì cho rằng anh đã “già”.

Hình tượng sụp đổ vì cáo buộc ngoại tình, mua dâm

Cùng với sự nghiệp khó ai sánh kịp, Vương Lực Hoành còn được yêu mến suốt hơn 20 năm qua bởi hình tượng hoàn mỹ, đời tư sạch sẽ.

Năm 2013, thần tượng hàng đầu Đài Loan khiến trái tim bao fan nữ vụn vỡ khi kết hôn với bạn gái ngoài ngành giải trí tên Lý Tịnh Lôi. Cả hai có cuộc sống viên mãn khi lần lượt đón hai bé gái và một bé trai kháu khỉnh. Bản thân sao nam cũng xây dựng hình tượng một người chồng, người cha ấm áp, mẫu mực. Anh từng nói về bạn đời: “Tôi muốn cảm ơn Tịnh Lôi vì nếu không có cô ấy, tôi sẽ không có tất cả niềm hạnh phúc trên thế giới này”.





Sau tất cả những điều ngọt ngào, tốt đẹp dành cho nhau, người hâm mộ cứ ngỡ hôn nhân của Vương Lực Hoành - Lý Tịnh Lôi sẽ mãi bền chặt. Thế nhưng đến ngày 15.12 vừa qua, công chúng bỗng vỡ mộng khi nam ca sĩ 45 tuổi thông báo tổ ấm trong mơ ấy sụp đổ. Nghệ sĩ kỳ cựu và bạn đời đã âm thầm ly thân từ năm 2019 trước khi đi đến quyết định ly hôn.

Hết yêu, họ quay sang đấu tố nhau quyết liệt. Người đẹp họ Lý “bóc mẽ” chồng nhiều lần ngoại tình, qua lại với gái mại dâm, quan hệ với cả hai giới, đối xử tệ bạc với cô trong quá trình chung sống… Về phần sao nam 7X, anh tiết lộ bị vợ đe dọa, ép cưới và phải chịu đựng cuộc nhân như địa ngục.

Vụ lùm xùm này khiến hình ảnh hoàn mỹ mà Vương Lực Hoành xây dựng bấy lâu vụn vỡ. Chỉ sau một đêm, anh bị khán giả quay lưng, các nhãn hàng thi nhau hủy hợp đồng, truyền thông công khai chỉ trích còn cơ quan chức năng lần nữa được dịp răn đe các nghệ sĩ không ngừng tu dưỡng đạo đức.

Mặc dù đã lên tiếng phủ nhận những thông tin vợ cũ đăng tải, ngôi sao đình đám một thời vẫn không thể "vớt vát" lại hình tượng. “Tôi từng là fan cứng của anh từ khi còn nhỏ và chưa bao giờ dám nghĩ rằng anh thực sự là một kẻ rác rưởi”, SCMP trích lại bình luận đầy phẫn nộ của một người hâm mộ. Sau hàng loạt tranh cãi làm "dậy sóng" dư luận, nam nghệ sĩ lên tiếng xin lỗi, tuyên bố tạm dừng hoạt động nghệ thuật để dành thời gian ở bên cha mẹ và các con.

Cũng vì lùm xùm ly hôn, những vụ tai tiếng trong qua khứ của Vương Lực Hoành bỗng được “khai quật” và bàn tán rầm rộ trở lại. Anh từng hơn một lần bị phát hiện dính líu đến hoạt động mua dâm song những tin tức này chưa bao giờ gây tổn hại đến danh tiếng của sao nam vì chúng nhanh chóng được êkíp riêng xử lý êm đẹp.

Đối mặt với những thông tin tiêu cực trước kia, người hâm mộ của sao phim Đại binh tiểu tướng luôn chọn cách tin tưởng, ra sức bảo vệ thần tượng vì cho rằng một nghệ sĩ sống giản dị, yêu vợ, thương con không thể có những hành vi đáng xấu hổ như vậy. Thế nhưng, những lời tố cáo của Lý Tịnh Lôi đã khiến đám đông có cái nhìn khác về nam thần “không tì vết” này.

Mặc dù Vương Lực Hoành mới chỉ có động thái tạm rời showbiz song truyền thông Hoa ngữ nhận định rằng sự nghiệp của ngôi sao này về cơ bản đã bị nhấn chìm. Ở tuổi 45, ông bố ba con khó lòng lấy lại được danh tiếng, vị thế của mình.

Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) chỉ đích danh nghệ sĩ đình đám: “Vương Lực Hoành đã tuyên bố rằng anh ấy tạm ngừng hoạt động nghệ thuật, nhưng điều này vẫn chưa đủ. Các nghệ sĩ vô đạo đức nên bị ‘đóng băng’ hoạt động”. Báo Phụ nữ Trung Quốc, cũng cho rằng giọng ca huyền thoại này nên bị "tẩy chay": “Một xã hội cởi mở và bao dung chấp nhận những phong cách âm nhạc sáng tạo nhưng điều đó không có nghĩa là xã hội đó chấp nhận đời tư lăng nhăng, tính cách bốc đồng hay hình ảnh hoàn mỹ nhưng đầy giả tạo của một ngôi sao”.