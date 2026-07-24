Vương miện vua, hoàng hậu Vương quốc Champa trông thế nào?

Những bản phục chế tinh xảo vương miện của vua và hoàng hậu Vương quốc Champa trở thành điểm nhấn tại triển lãm chuyên đề "Dấu ấn văn hóa Chăm ở Lâm Đồng", khai mạc chiều 24.7 ở Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Bản phục chế vương miện của hoàng hậu Pô Bia Som (bên trái, trong tủ kính) và bản phục chế vương miện của vua Pô Klong Mơh Nai ẢNH: HOÀNG SƠN

Triển lãm do Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng phối hợp với Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng tổ chức, giới thiệu khoảng 30 hiện vật cùng 100 hình ảnh, tư liệu về di sản văn hóa Chăm đang được lưu giữ, nghiên cứu tại Lâm Đồng.

Bản phục chế bằng composite phần nào giúp công chúng hình dung được bộ vương miện của vua và hoàng hậu - biểu tượng quyền lực của hoàng gia Champa xưa ẢNH: HOÀNG SƠN

Những chi tiết đặc biệt trên vương miện của vua Chăm ẢNH: HOÀNG SƠN

Nổi bật tại triển lãm là các bản phục chế vương miện bằng vàng thuộc bộ sưu tập di sản hoàng tộc Chăm. Dù không phải hiện vật gốc, các bản phục chế được thực hiện dựa trên hiện vật và tư liệu nghiên cứu, góp phần tái hiện diện mạo trang phục cung đình cũng như biểu tượng quyền lực của hoàng gia Champa, giúp công chúng hình dung rõ hơn về một giai đoạn lịch sử từng rực rỡ.

Bản gốc vương miện của vua và hoàng hậu Vương quốc Champa được giới thiệu bằng ảnh chụp ẢNH: HOÀNG SƠN

Trong đó, vương miện của nhà vua có thân cao, kết cấu mở, nổi bật với các dải hoa văn lá cách điệu, họa tiết cuộn xoắn cùng hình mặt thần ở phần chân đế. Trong khi đó, mũ đội của hoàng hậu có dáng bán cầu, được trang trí bằng những mảng hoa văn chạm thủng mềm mại, phản ánh trình độ chế tác kim hoàn tinh xảo của người Chăm.

Cận cảnh vương miện của hoàng hậu ẢNH: HOÀNG SƠN

Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu hình ảnh hai bảo vật quốc gia là linga bằng vàng phát hiện tại tháp Pô Dam và tượng Avalokitesvara phát hiện tại Bắc Bình.

Cùng với các hiện vật quý khác, bộ sưu tập góp phần phản ánh trình độ nghệ thuật tạo hình, kỹ thuật chế tác kim hoàn và đời sống tín ngưỡng của cư dân Champa.

Những vật dụng của vua Chăm lần đầu trưng bày tại Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Không gian triển lãm còn giới thiệu hệ thống 9 di tích kiến trúc Chăm cấp tỉnh và cấp quốc gia tại Lâm Đồng, nổi bật như cụm tháp Pô Sah Inư, tháp Pô Dam, các thánh đường Hồi giáo Bàni cùng nhiều phát hiện khảo cổ học tiêu biểu.

Ảnh chụp giới thiệu bảo vật quốc gia linga vàng ẢNH: HOÀNG SƠN

Khoảng 100 hình ảnh và tư liệu cũng tái hiện đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng Chăm Bàlamôn (Ahiér) và Chăm Bàni (Awal), từ các nghi lễ truyền thống đến nghề dệt, nghề gốm vẫn được gìn giữ đến ngày nay.

Tài liệu quý ghi lại chữ Chăm từ hàng trăm năm trước ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ban tổ chức, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, các vùng cư trú truyền thống của người Chăm thuộc tỉnh Bình Thuận trước đây (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) hợp thành một không gian văn hóa Chăm với hơn 43.300 người sinh sống.

Triển lãm mở cửa phục vụ công chúng đến hết ngày 24.8 tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng.

Triển lãm giới thiệu 30 hiện vật của người Chăm ẢNH: HOÀNG SƠN

ẢNH: HOÀNG SƠN

ẢNH: HOÀNG SƠN

ẢNH: HOÀNG SƠN

ẢNH: HOÀNG SƠN

ẢNH: HOÀNG SƠN