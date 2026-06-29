Vương phi Kate leo 3 đỉnh núi cao nhất nước Anh trong vòng 24 giờ

Vương phi Kate cho biết đã chấp nhận thách thức leo 3 đỉnh núi để đóng góp cho cộng đồng và cũng là thử thách bản thân sau khi mắc ung thư ảnh: KENSINGTONROYAL/X

Trong một cơ hội tìm kiếm bản thân sau khi mắc ung thư và cống hiến cho cộng đồng, Vương phi Kate, phu nhân của Thân vương xứ Wales William, thông báo đã hoàn thành "Thách thức 3 đỉnh núi"vào cuối tuần.

Chỉ trong 1 ngày, vị vương phi đã lần lượt chinh phục Scafell Pike, Ben Nevis và Snowdon, tức bộ ba đỉnh núi cao nhất Anh, Scotland và xứ Wales.

Bà đã một mình thực hiện thử thách leo 3 đỉnh núi cao nhất nước Anh với sự hỗ trợ của đội ngũ cứu hộ núi.

Khi kết thúc thử thách, Vương phi Kate đã nhận được sự chào đón và ủng hộ ấm áp từ chồng và các con, cùng với cha mẹ và em trai.

Bà Kate cho biết mục tiêu của mình khi leo những đỉnh núi cao nhất nước Anh là nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của chăm sóc toàn diện đối với bệnh nhân ung thư, và gây quỹ cho The Royal Marsden Cancer Charity, tổ chức hỗ trợ hoạt động của bệnh viện nơi bà đã điều trị trong nhiều tháng.

Vương phi Kate học 'biết ơn những điều giản dị' khi điều trị ung thư

Năm 2024, Hoàng gia Anh thông báo Vương phi Kate đã mắc bệnh ung thư nhưng không tiết lộ là bệnh gì. Đến tháng 9 cùng năm, bà được xác nhận kết thúc giai đoạn hóa trị và hiện trong giai đoạn thuyên giảm.

"Nhiều người hỏi tại sao tôi lại thực hiện thách thức này, và phần nào đó là vì lý do cá nhân. Tôi vô cùng biết ơn vì có thể ở đây, đủ sức bền để bước đi trên những sườn núi", bà phát biểu trong đoạn video được ghi hình.

"Nhưng quan trọng hơn nữa, tôi muốn đóng góp lại và ghi nhận những nỗ lực phi thường đang diễn ra ở đất nước này", bà cho biết.