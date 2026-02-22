Hoàng gia Anh 'bật đèn xanh' cho kế hoạch tước quyền kế vị của ông Andrew?

Cảnh sát canh gác bên ngoài điền trang Sandringham, nơi ở của ông Andrew Mountbatten-Windsor ảnh: reuters

Theo The Guardian, những nguồn tin từ Hoàng gia Anh tiết lộ Vua Charles sẽ không cản trở Quốc hội nếu cơ quan này thông qua luật tước quyền kế vị của em trai là ông Andrew Mountbatten-Windsor (66 tuổi).

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng cảnh sát tiếp tục khám xét nơi ở cũ của cựu hoàng tử Anh tại Windsor vào cuối tuần và sau khi Đài BBC đưa tin chính phủ Anh đang tìm cách thúc đẩy một dự luật nhằm loại bỏ vĩnh viễn ông Andrew khỏi danh sách kế vị ngai vàng.

Đây là bước đi nhằm chấm dứt mọi khả năng để ông Andrew có thể trở thành vua nước Anh trong tương lai.

Hoàng tử Anh Andrew bị tước danh vị hoàng gia, tước hiệu quân sự vì vụ kiện lạm dụng tình dục

Theo BBC, các lãnh đạo chính trị trên khắp nước Anh, từ Công đảng, đảng Bảo thủ đến đảng Dân chủ Tự do, đều nhất trí ủng hộ việc soạn thảo dự luật.

Tính đến thời điểm hiện tại, ông Andrew vẫn đứng thứ 8 trong danh sách kế vị dù đã bị thu hồi các tước hiệu hoàng gia hồi tháng 10 năm ngoái do mối quan hệ với tỉ phú Mỹ bị kết tội ấu dâm Jeffrey Epstein, người đã chết trong tù năm 2019 và được xác nhận là tự sát.

Đài BBC dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Luke Pollard cho hay việc loại bỏ ông Andrew khỏi danh sách thừa kế ngai vàng là điều đúng đắn và chính phủ đang hợp tác với Cung điện Buckingham để thực thi khả năng này.

Để thu hồi quyền thừa kế của một thành viên hoàng tộc, Quốc hội Anh cần thông qua dự luật, trước khi được Vua Charles phê chuẩn.

Bên cạnh đó, đạo luật cần nhận được sự đồng thuận từ 14 quốc gia thuộc Khối Thịnh vượng chung, những nước có Vua Anh là nguyên thủ quốc gia.

Lần gần nhất một thành viên Hoàng gia Anh bị loại khỏi danh sách kế vị theo đạo luật tương tự là năm 1936, khi Vua Edward VIII thoái vị để kết hôn với bà Wallis Simpson, một phụ nữ Mỹ đã ly hôn.