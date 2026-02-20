Em trai Vua Anh được thả, ông Trump lên tiếng

Ông Andrew bị bắt trong ngày 19.2 theo giờ địa phương và đã được thả vào tối cùng ngày, sau quá trình thẩm vấn của lực lượng thanh tra cảnh sát Thames Valley tại Anh. Ông bị bắt vì bị tình nghi có hành vi sai phạm khi thực hiện công vụ, liên quan cáo buộc ông đã chuyển các tài liệu mật của chính phủ Anh cho cố tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Reuters đưa tin ông Andrew đã rời đồn cảnh sát ở thị trấn Aylsham, cách thủ đô London của Anh hơn 200 km về phía đông bắc. Phóng viên đã chụp lại hình ảnh ông ngồi sau xe, để lộ biểu cảm lo lắng.

Ông Andrew Mountbatten-Windsor (ngồi sau) rời đồn cảnh sát Aylsham ở Anh vào ngày 19.2

ẢNH: REUTERS

Trả lời phóng viên sau thông tin ông Andrew bị bắt, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.2 nói rằng: “Tôi nghĩ điều đó rất đáng buồn và tồi tệ với Hoàng gia”.

Trước đó, Vua Anh Charles III khẳng định “pháp luật cần phải được thực thi”, nêu rõ Hoàng gia Anh sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng.

Ông Andrew không đưa ra bình luận nào kể từ khi hồ sơ Epstein với hơn 3 triệu trang được chính phủ Mỹ công bố. Trong đó có những tài liệu đề cập ông Andrew hồi năm 2010 đã chuyển cho ông Epstein các báo cáo về chuyến thăm của ông Andrew đến một số quốc gia, trên cương vị đại diện đặc biệt về thương mại và đầu tư của chính phủ Anh khi đó.

Ông Andrew Mountbatten-Windsor phủ nhận mọi hành vi sai trái liên quan đến ông Epstein. Hồi tháng 10.2025, ông Andrew tuyên bố từ bỏ mọi tước hiệu hoàng gia.

Cảnh sát Anh hôm 19.2 cũng tiến hành lục soát những địa chỉ có liên quan đến ông Andrew ở Berkshire và Norfolk. Nếu bị truy tố về tội danh sai phạm trong công vụ, ông Andrew có thể đối mặt với mức án tối đa là tù chung thân theo luật pháp nước này.