Vương Tổ Hiền bị người hâm mộ 'quay lưng'

Vương Tổ Hiền vướng tranh cãi sau khi tái xuất

Hai năm trước, Vương Tổ Hiền công bố mở cơ sở chăm sóc sức khỏe bằng ngải cứu tại Vancouver (Canada). Nhiều người hâm mộ khi đó bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng nữ diễn viên đã tìm được hướng đi mới sau thời gian dài rời showbiz.

Sau thời gian dài sống kín tiếng, Vương Tổ Hiền gần đây xuất hiện thường xuyên hơn qua các hoạt động kinh doanh, sự kiện và phỏng vấn Ảnh: Chụp màn hình talkshow Cùng quan tâm nhau

Theo chia sẻ từ một số khách hàng với Sohu, các liệu trình tại đây có mức giá khá cao. Dịch vụ ngải cứu cơ bản có giá hơn 1,8 triệu đồng mỗi giờ, trong khi một số liệu trình cao cấp hơn có thể lên tới vài nghìn nhân dân tệ (tương đương khoảng 7 đến 19 triệu đồng) mỗi lần. Không ít người tìm đến vì danh tiếng của Vương Tổ Hiền, nhưng sau đó trên mạng xã hội xuất hiện nhiều phản ánh trái chiều về trải nghiệm dịch vụ.

Một số người cho biết đã đặt lịch trước nhưng khi đến nơi lại không có thông tin xác nhận. Có khách phản ánh bị phồng rộp da trong quá trình thực hiện liệu trình, trong khi phía chăm sóc khách hàng được cho là giải thích đây là biểu hiện cơ thể "thải độc". Ngoài ra còn có ý kiến cho rằng cơ sở thường chèo kéo khách nâng cấp lên các gói dịch vụ đắt tiền hơn. Sau đó, Vương Tổ Hiền tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh sang Mỹ. Khi xuất hiện tại một số sự kiện liên quan đến ngải cứu và y học cổ truyền, ngoại hình của nữ diễn viên cũng trở thành đề tài được cư dân mạng chú ý.

Gần đây, ngôi sao phim Thiện nữ u hồn gây bất ngờ khi lần đầu tham gia một cuộc phỏng vấn dài sau 22 năm rời làng giải trí. Trong chương trình, Vương Tổ Hiền trò chuyện với MC Lý Đản hơn 2 giờ và lần đầu trực tiếp giải đáp nhiều thắc mắc của công chúng.

Trước tin đồn cho rằng cô giải nghệ vì tổn thương tình cảm, Vương Tổ Hiền phủ nhận. Nữ diễn viên cho biết nguyên nhân thực sự là cô không còn yêu thích nhịp sống của giới giải trí, với lịch làm việc đảo lộn ngày đêm, liên tục di chuyển giữa phim trường và nơi ở, đồng thời chịu áp lực vì đi đâu cũng bị nhận ra. Về những tranh cãi quanh ngoại hình, cô cho rằng công chúng vẫn lưu giữ hình ảnh của mình khi còn rất trẻ, trong khi hiện tại cô đã gần 60 tuổi và việc ngoại hình thay đổi là điều tự nhiên.

Tranh cãi tiếp tục nóng lên khi một người hâm mộ theo dõi Vương Tổ Hiền suốt nhiều năm bất ngờ tuyên bố ngừng ủng hộ. Người này từng quản lý nhiều tài khoản fan với tổng cộng hơn 30.000 người theo dõi và cho biết bản thân duy trì các tài khoản hoàn toàn vì tình cảm dành cho nữ diễn viên. Theo chia sẻ của người này, một số hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của Vương Tổ Hiền từng nhiều lần bị yêu cầu gỡ xuống với lý do liên quan đến bản quyền hình ảnh. Anh cũng cho rằng ngay cả những bức ảnh chụp chung với nữ diễn viên cũng phải được chỉnh sửa kỹ trước khi đăng. Người hâm mộ này sau đó kêu gọi công chúng nhìn nhận hình tượng "nữ thần hoàn hảo" trên mạng một cách lý trí hơn, cho rằng hình ảnh đó phần nào đã được photoshop bài bản và kiểm soát chặt chẽ.

Một vấn đề khác khiến dư luận tranh cãi là việc Vương Tổ Hiền gần đây cấp quyền sử dụng hình ảnh thời trẻ cho một số sản phẩm công nghệ và trò chơi ứng dụng AI. Nhiều khán giả cho rằng động thái này có phần mâu thuẫn với tuyên bố muốn sống kín tiếng và không màng danh lợi của người đẹp 6X.

Ngày 5.10, sự việc tiếp tục trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng nhận xét rằng Vương Tổ Hiền gần đây xuất hiện thường xuyên hơn qua hoạt động kinh doanh, phỏng vấn và sự kiện, từ đó xuất hiện suy đoán cô đang muốn tăng độ nhận diện để hỗ trợ các kế hoạch thương mại, tuy nhiên dường như mọi việc đang phản tác dụng.