Giải trí Đời nghệ sĩ

Vương Tổ Hiền sống giản dị, điều hành phòng khám châm cứu ở tuổi 59

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
06/01/2026 14:19 GMT+7

Sau nhiều năm rời xa màn ảnh, 'đệ nhất mỹ nhân' một thời của Hồng Kông - Vương Tổ Hiền hiện sống kín tiếng tại Canada, điều hành một phòng khám châm cứu và tận hưởng cuộc sống bình dị ở tuổi 59.

Những ngày gần đây, cuộc sống hiện tại của Vương Tổ Hiền bất ngờ thu hút sự quan tâm từ công chúng. Từng gây tiếng vang khắp châu Á với vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến trong Thiện nữ u hồn, nữ diễn viên nay đã rũ bỏ hào quang showbiz để bắt đầu một hành trình hoàn toàn khác tại Vancouver, Canada, Sohu đưa tin ngày 6.1.

Vương Tổ Hiền chọn cuộc sống giản dị sau nhiều năm rời làng giải trí

Mỹ nhân sinh năm 1967 hiện sinh sống trong khu biệt thự yên tĩnh và trực tiếp điều hành một cơ sở trị liệu bằng ngải cứu mang tên Trung tâm y tế Chu Giác, tập trung vào liệu pháp y học cổ truyền Trung Quốc và chủ yếu hướng đến cộng đồng người Hoa.

Vương Tổ Hiền sống giản dị, điều hành phòng khám châm cứu ở tuổi 59 - Ảnh 1.

Vương Tổ Hiền đã giải nghệ sau khi quay xong bộ phim Thượng Hải đại lục năm 2004, hiện sống kín tiếng và trực tiếp điều hành một phòng châm cứu tại Canada

Ảnh: Sohu

Khác với hình dung về sự cô độc, cuộc sống của Vương Tổ Hiền hiện tại được nhiều người nhận xét là nhẹ nhõm và an nhiên. Phòng châm cứu của cô không nằm ở mặt phố mà ẩn mình trong khu dân cư tại Richmond Empire (Vancouver). Không gian nhỏ nhưng được bài trí trang nhã, mang đậm màu sắc thiền với hương ngải cứu lan tỏa. Cơ sở hoạt động theo hình thức đặt lịch trước, mức giá cơ bản khoảng 120 USD Canada mỗi giờ, song lịch hẹn thường kín chỗ trước cả tháng, thậm chí có người hâm mộ từ châu Á bay sang chỉ để trải nghiệm.

Vương Tổ Hiền sống giản dị, điều hành phòng khám châm cứu ở tuổi 59 - Ảnh 2.

Không gian bên trong phòng trị liệu thuộc cơ sở châm cứu do Vương Tổ Hiền trực tiếp điều hành

Ảnh: Sohu

Tại đây, Vương Tổ Hiền xuất hiện giản dị với trang phục đơn sắc, đeo khẩu trang. Cô trực tiếp chuẩn bị ngải cứu, thực hiện trị liệu và chia sẻ kiến thức dưỡng sinh Đông y với khách quen. Sự tận tâm và tỉ mỉ của nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ, gợi nhớ hình ảnh gần gũi từng được nhắc đến từ nhiều năm trước.

Vương Tổ Hiền sống giản dị, điều hành phòng khám châm cứu ở tuổi 59 - Ảnh 3.

Nhiều người hâm mộ nhận ra Vương Tổ Hiền và tìm đến phòng trị liệu của cô để xin chữ ký, chụp ảnh kỷ niệm

Ảnh: Sohu

Ngoài công việc, cuộc sống thường ngày của Vương Tổ Hiền cũng rất bình dị. Cô sống một mình cùng chú chó cưng tên Trí Ngộ, thường xuyên được bắt gặp dạo phố, đi siêu thị hay trò chuyện cùng hàng xóm. Nữ diễn viên không ngại để lộ vóc dáng tròn trịa theo tuổi tác, lựa chọn lối sống ăn chay, ăn uống thanh đạm và ăn mặc giản dị như bao người dân địa phương.

Vương Tổ Hiền sống giản dị, điều hành phòng khám châm cứu ở tuổi 59 - Ảnh 4.

Vương Tổ Hiền được bắt gặp đi siêu thị, thân hình có phần "phát tướng"

Ảnh: Sohu

Thời gian gần đây, phòng châm cứu của Vương Tổ Hiền từng vướng vào một số tranh cãi liên quan đến điều kiện làm việc và giá dịch vụ. Trước những thông tin trái chiều, cô không đưa ra phản hồi trực tiếp. Tuy nhiên, nhiều khách hàng từng trải nghiệm dịch vụ đã lên tiếng bảo vệ, cho rằng mức giá phù hợp với mặt bằng chung và phong cách phục vụ của cô luôn chu đáo.

Đáng chú ý, một phần doanh thu của cơ sở được công khai dùng cho hoạt động thiện nguyện, trong đó có việc hỗ trợ các trại trẻ mồ côi.

Vương Tổ Hiền sống giản dị, điều hành phòng khám châm cứu ở tuổi 59 - Ảnh 5.

Hình ảnh Vương Tổ Hiền trong khoảnh khắc đời thường, không trang điểm cầu kỳ

Ảnh: Weibo Vương Tổ Hiền

Trước đó, khi quyết định rời bỏ làng giải trí, Vương Tổ Hiền từng khẳng định sẽ không quay lại đóng phim, mong giữ hình ảnh đẹp nhất trong lòng khán giả. Cô cũng thừa nhận từng trải qua giai đoạn trầm cảm sau khi giải nghệ và chính châm cứu cùng thiền định đã giúp cô tìm lại sự cân bằng, từ đó thôi thúc mong muốn lan tỏa giá trị của y học cổ truyền.

Vương Tổ Hiền sống giản dị, điều hành phòng khám châm cứu ở tuổi 59 - Ảnh 6.

Dù không còn lộng lẫy như trước nhưng khán giả nhận xét Vương Tổ Hiền vẫn trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi U.60

Ảnh: Sohu

Ở tuổi 59, Vương Tổ Hiền không còn xuất hiện trên màn ảnh nhưng lại tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống giản đơn. Với cô, lựa chọn rời xa hào quang để sống đúng với mong muốn của bản thân có lẽ chính là lời hồi đáp trọn vẹn nhất cho một hành trình đã đi qua nhiều thăng trầm.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
