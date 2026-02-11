Vuông tôm Cà Mau có cá... lạ: Nông dân 'vô mánh' cận tết, thu tiền triệu

Những ngày cận tết, khi con nước ròng xuống thấp, nhiều vuông tôm quảng canh ở Cà Mau đồng loạt cải tạo lại ao nuôi để chuẩn bị cho vụ mới. Một trong những công đoạn quen thuộc là bắt cá tự nhiên trong vuông vừa phục vụ sản xuất, vừa mang lại khoản thu đáng kể cho người dân.

Loài cá "khó ưa" trong vuông tôm

Tại các vùng nuôi tôm quảng canh, cá chẽm thường theo con nước tự nhiên vào vuông rồi sinh sống lâu năm. Loài cá này sống được cả môi trường nước mặn và nước lợ, nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đều tốt nên có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, với người nuôi tôm, cá chẽm lại là loài bị "ghét" vì tập tính săn mồi rất dữ, có thể tấn công con mồi có kích cỡ tương đương cơ thể chúng.

Cận tết, con nước ròng xuống thấp, nhiều vuông tôm Cà Mau cải tạo ao chuẩn bị vụ nuôi mới ẢNH: G.B

Người dân xay rễ cây thuốc cá từ hôm trước, sáng sớm tạt khắp vuông để bắt cá

ẢNH: G.B

Sau khi tạt nước rễ cây thuốc cá, người dân chèo xuồng vớt cá nổi trong vuông tôm ẢNH: G.B

Trong vuông có nhiều thức ăn tự nhiên như tôm, cua, cá chẽm có thể phát triển nhanh, thậm chí đạt trọng lượng 7 – 10 kg mỗi con nếu lâu năm không bắt. Nếu không phát hiện sớm, việc cá lớn nhanh và săn mồi mạnh sẽ làm hao hụt đáng kể sản lượng tôm trong vuông.

Trong vuông nhiều thức ăn tự nhiên, cá chẽm có thể lớn 7 - 10 kg nếu lâu năm không bắt ẢNH: G.B

Trong vuông tôm lâu năm chưa bắt cá thường cho sản lượng khá, nhiều cá chẽm lớn được thương lái săn mua ẢNH: G.B

Hiện cá chẽm thương phẩm được bán với giá khoảng 70.000 – 100.000 đồng/kg tùy kích cỡ. Với những vuông tôm lâu năm chưa từng bắt cá, mỗi lần thu hoạch có thể đạt sản lượng khá, trong đó nhiều con cá chẽm kích cỡ lớn được thương lái săn mua, trở thành khoản bù đắp chi phí sản xuất đáng kể.

"Thanh lọc" vuông tôm thu tiền triệu trước khi thả vụ mới

Để bắt cá, người dân sử dụng rễ cây thuốc cá trong tự nhiên, xay sẵn từ hôm trước rồi tạt khắp vuông từ sáng sớm. Sau hơn một giờ, cá bắt đầu nổi lên mặt nước để vớt. Theo kinh nghiệm địa phương, hoạt chất trong rễ thuốc cá chỉ tác động đến các loài thủy sản thở bằng mang có máu đỏ như cá, trong khi tôm, cua hầu như không bị ảnh hưởng. Việc "thuốc cá" được xem là khâu cần thiết trước mỗi vụ nuôi, nhằm loại bỏ những loài cá dữ ăn tôm con, ảnh hưởng sản lượng.

Cá chẽm thương phẩm được bán với giá khoảng 70.000 – 100.000 đồng/kg tùy kích cỡ ẢNH: G.B

Trong vuông tôm, ngoài cá chẽm còn có cá phi và nhiều loại cá khác cũng là "khắc tinh" của tôm nuôi

Cá phi được thương lái mua với giá 15.000 - 25.000 đồng/kg ẢNH: G.B

Ông Quách Văn Công (ấp Công Nghiệp, xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau) có hơn 2 ha vuông tôm cho biết công đoạn "thuốc cá" phải thực hiện vào con nước kém, khi mực nước ngoài sông thấp để dễ xổ cạn nước trong vuông, từ đó giảm chi phí. "Thuốc cá đã xay sẵn từ hôm trước, chờ xổ cạn nước là bắt đầu tạt. Khoảng 8 – 9 giờ thì có cá nổi lên để vớt đem bán. Đợt này gia đình thu được hơn 10 triệu đồng tiền cá", ông Công nói.

Khi cải tạo vuông, bắt cá cần nhiều người tham gia nên người dân thường "vần công" cho nhau ẢNH: G.B

Sau khi tạt rễ thuốc cá, cá ngấm thuốc chết dần và nổi lên mặt nước. Người dân dùng vợt vớt đưa lên xuồng. Sản lượng nhiều hay ít phụ thuộc diện tích vuông và lượng cá tự nhiên theo nước sông vào sinh sống.

Nhiều hộ nuôi tôm cho biết trung bình khoảng 2 năm họ mới thực hiện việc này một lần. Những loài cá lớn như cá chẽm, cá ngát thường ăn tôm cua nên cần được bắt đi trước khi thả vụ mới, giúp giảm rủi ro cho vụ nuôi kế tiếp.

Sau khi bắt cá, chủ vuông và người "vần công" nướng cá ăn tại vuông tôm ẢNH: G.B

Sau khi thu hoạch, cá chẽm được thương lái thu mua trực tiếp tại vuông rồi vận chuyển đi tiêu thụ trong tỉnh và các địa phương lân cận. Một số con kích cỡ lớn còn được nhà hàng, quán ăn đặt mua vì thịt chắc, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Giữa thời điểm cận tết, khi người nuôi tôm đang chuẩn bị cho mùa vụ mới, việc bắt cá trong vuông tôm không chỉ là khâu kỹ thuật quen thuộc mà còn trở thành nguồn thu "đón tết" bất ngờ. Những con cá chẽm nặng ký vớt lên từ vuông tôm vì thế vừa khép lại một chu kỳ nuôi cũ, vừa mở đầu cho hy vọng của vụ mùa mới.