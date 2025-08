Vượt 3.000 km cao tốc, cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành cuối năm nay

Đẩy nhanh tiến độ gắn với bảo đảm chất lượng

Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết, 6 tháng đầu năm, lãnh đạo Chính phủ đã 20 lần trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo các dự án. Theo đó, đã khởi công 5 dự án cao tốc với tổng chiều dài 271 km; đã giải quyết các khó khăn do thiếu vật liệu xây dựng, đặc biệt khu vực ĐBSCL (các tỉnh đã bố trí đủ nguồn cung khoảng 76 triệu m3/nhu cầu 65 triệu m3 cho 12 dự án trong khu vực).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị ẢNH: TTXVN

Tiến độ các dự án đều có chuyển biến rõ rệt, bù được phần chậm các năm trước, nhiều dự án vượt tiến độ so với kế hoạch; đã hoàn thành đưa vào khai thác 237 km đường cao tốc, nâng tổng số đường bộ cao tốc cả nước lên 2.268 km. Đồng thời, đưa vào khai thác nhà ga T3 Tân Sơn Nhất; nhiều đoạn tuyến đường ven biển được đầu tư và khánh thành.

TP.HCM đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài. Các địa phương cơ bản bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 (trừ trạm dừng nghỉ mới bàn giao được 13/21 trạm)...

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, dịp 19.8 tới, với sự kiện khởi công, khánh thành các công trình lớn, cả nước sẽ có 2.476 km cao tốc, 1.397 km đường ven biển (đã vượt kế hoạch đề ra là 1.000 km). Dự kiến cuối năm sẽ hoàn thành và vượt mức kế hoạch Đại hội XIII đã đề ra là cả nước có ít nhất 3.000 km cao tốc và 1.000 km đường ven biển (có thể đạt gần 2.000 km), cơ bản hoàn thành sân bay Long Thành; tạo đà, tạo lực, tạo thế để cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Đánh giá cao đợt cao điểm thi đua 500 ngày đêm, theo Thủ tướng, từ nay đến ngày 31.12 chỉ còn đúng 5 tháng, trong khi khối lượng công việc còn rất nhiều. Do đó, các bộ, ngành cần tiếp tục nỗ lực, cơ quan chủ quản, chủ đầu tư, các nhà thầu, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm, hiệp lực. Việc đẩy nhanh tiến độ cần gắn với bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng công trình, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và mất an toàn lao động.

Bù tiến độ sân bay Long Thành

Về nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị tốt cho lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình lớn chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bảo đảm đúng quy định. Trong đó, lựa chọn điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia để truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu còn lại.

Để cơ bản hoàn thành dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong năm 2025, Bộ Tài chính chỉ đạo ACV và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát tổng thể tiến độ dự án, bổ sung nhân lực, thiết bị, mũi thi công, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để bù lại tiến độ đã chậm; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, khoa học.

Về vận hành khai thác các tuyến đường cao tốc, Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công hệ thống trạm dừng nghỉ, hệ thống giám sát giao thông, thu phí, kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm các dự án khi đưa vào khai thác sử dụng phải đồng bộ, chất lượng, mỹ quan.

Theo Thủ tướng, hiện nay, cơ bản các tuyến cao tốc trục dọc và trục ngang trên cả nước đã hình thành hoặc đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2025, 2026. Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển KT-XH nơi các dự án đi qua, Bộ Xây dựng, các địa phương rà soát hệ thống giao thông kết nối bảo đảm thuận lợi nhất trong việc kết nối các tuyến cao tốc với các trung tâm kinh tế, các ga đường sắt, cảng biển, sân bay…