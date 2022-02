Vượt Adele, Taylor Swift... BTS đoạt giải Nghệ sĩ thu âm toàn cầu

Hôm 24.2, Liên đoàn Công nghiệp Thu âm Quốc tế (IFPI) thông báo trên tài khoản Twitter chính thức rằng BTS đã dẫn đầu bảng xếp hạng Nghệ sĩ thu âm toàn cầu năm 2021. Những cái tên còn lại trong top 10 của danh sách này lần lượt là Taylor Swift, Adele, Drake, Ed Sheeran, The Weeknd, Billie Eilish, Justin Bieber, Seventeen và Olivia Rodrigo.

Được biết, IFPI là một tổ chức phi lợi nhuận đại diện cho ngành công nghiệp thu âm trên toàn thế giới. Nghệ sĩ thu âm toàn cầu hàng năm được đánh giá thông qua các tiêu chí như sự phổ biến của các buổi biểu diễn, sản phẩm âm nhạc kỹ thuật số, đĩa nhạc, album… Như vậy, BTS đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên giành được giải thưởng này trong hai năm liền. Trước đó, rapper Drake và Taylor Swift cũng hai lần đạt danh hiệu trên nhưng thành tích của họ không liên tiếp.

Frances Moore, giám đốc điều hành IFPI, cho biết: “Thành công phi thường của BTS trong năm qua là minh chứng cho sự sáng tạo, chăm chỉ và những nỗ lực không ngừng trong việc đưa âm nhạc của họ ra thế giới”.

Ông tiếp tục: “Bằng cách biểu diễn bằng ba ngôn ngữ khác nhau, họ đã chứng tỏ sức hút cực kỳ độc đáo của mình. Những người hâm mộ cuồng nhiệt đã giúp họ trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử đứng đầu bảng xếp hạng nghệ sĩ toàn cầu trong hai năm liên tiếp”.





“Chúng tôi muốn gửi đến RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, JungKook và tất cả những người làm việc trong đội ngũ của họ lời chúc mừng về giải thưởng lần này, chúc mọi người có thêm một năm thành công rực rỡ”, đại diện IFPI bày tỏ.

Trong năm 2021, chủ nhân hit Boy with luv đã có một năm đầy bứt phá và thành công. Những ca khúc mới của BTS đều đứng đầu các bảng xếp hạng trên khắp thế giới và phá vỡ nhiều kỷ lục. Butter, Permission to dance và My Universe đã dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Đồng thời, nhóm cũng có mặt trong danh sách đề cử giải Grammy danh giá. Sắp tới, BTS sẽ tổ chức bốn buổi hòa nhạc tại Las Vegas (Mỹ) vào tháng 4.

Mặt khác, bên cạnh BTS, nhóm nhạc nam Hàn Quốc Seventeen cũng góp mặt trong bảng xếp hạng nghệ sĩ IFPI toàn cầu, còn lại là các nghệ sĩ đến từ Mỹ hoặc Anh.