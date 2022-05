Vượt ẩu vẫn cố lách vào giữa 2 xe container, xe tải bị ‘bánh mì kẹp thịt’

Mạng xã hội mới đây xuất hiện một đoạn video ghi lại tình huống tai nạn giao thông khiến nhiều người bức xúc và “khó hiểu”, khi một xe tải vượt ẩu, cố tình lách qua khe hẹp giữa hai xe container nhưng bất thành.

Vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11.5.2022 trên Quốc lộ 37, đoạn qua địa bàn TP.Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên xe container ghi lại được, thời điểm nói trên, xe container này di chuyển trên Quốc lộ 37. Khi đang tránh một xe container khác lưu thông ngược hướng, tài xế xe container gắn camera hành trình một phen giật mình khi phát hiện từ phía sau xe container ngược hướng bất ngờ xuất hiện một xe tải nhỏ mang biển kiểm soát 14C - 148.73, do một người phụ nữ điều khiển đang lấn làn vượt lên.

Đáng nói, dù đã phát hiện phía trước có xe container đang lao tới, nữ tài xế này thay vì đạp phanh giảm tốc lại cố tính nhấn ga cho xe vọt lên với ý định lách vào khe hẹp giữa 2 xe container. Tuy nhiên, tình huống vượt ẩu bất thành, xe tải sau đó va chạm với cả 2 xe container và rơi vào thế “bánh mì kẹp thịt", hư hỏng khá nặng.





Đoạn video ghi lại tình huống giao thông nói trên sau khi được đăng tải trên nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra khó hiểu và bức xúc với kiểu lái xe quá ẩu và cách xử lý tình huống quá liều lĩnh, bất chấp của tài xế xe tải.

Facebook Nguyễn Thanh Khiết phẫn nộ: “Đường cong khuất góc lại hẹp mà nó dám vượt như thế thì cũng đến bó tay”. Tài khoản Lê Thanh bình luận: “Lái xe tải nhỏ mà dốt quá trời luôn. Chót nhỡ vượt lên rồi thì phanh dừng lại luôn từ lúc dưới phần đuôi xe container màu vàng cam thì may ra đã tránh được va chạm mạnh”. Trong khi đó, nick name Phan Hoàng cho rằng: “Đã sai rồi mà lại còn cố chấp nên mới dẫn đến hậu quả như vậy. Tình huống này không chết là còn may mắn”.

Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng lên tiếng yêu cầu cơ quan chức năng cần trích xuất lại hình ảnh từ camera hành trình gắn trên các xe để xử phạt đúng người đúng tội.