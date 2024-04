Vượt Harry Styles, Timothée Chalamet thành mỹ nam Hollywood

Timothée Chalamet từng tuyên bố mình là một "fanboy" thời trang từ năm 2018. Kể từ đó, nam diễn viên trẻ Hollywood khẳng định mình qua mọi trang phục, ở mọi nơi từ thảm đỏ đến các buổi tiệc và trên phố, ngoài bãi biển. Nam diễn viên chính phim Dune 2 tạo ra sự thuyết phục mạnh mẽ bởi những bộ đồ nổi bật, bóng bẩy nhưng phong độ, nam tính…



Các bộ phim như Call Me by Your Name, Lady Bird của Timothée Chalamet được phát hành đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình và Chalamet thành công khi giới thiệu các kiểu phong cách thời trang của mình trong những lần xuất hiện ở thảm đỏ và cả các chuyến đi quảng bá.

Bộ trang phục sành điệu của Bottega Veneta mà Timothée Chalamet diện mang đến vẻ ngoài ấn tượng cho mỹ nam Hollywood THE HOLLYWOOD REPORTER

Chalamet kết hợp áo crop top lấp lánh với quần lụa đen và giày đế bệt đen bóng tạo nên vẻ bóng bẩy nhưng vẫn nam tính, quyến rũ PEOPLE

Chiếc áo blazer đính sequin của Celine Homme và chiếc vòng cổ kim cương Cartier làm nên yếu tố... ngôi sao trong diện mạo của Timothee Chalamet

PEOPLE

Timothée Chalamet vượt qua mỹ nam Harry Styles bởi phong cách thời trang nam giới. Anh vận dụng xu hướng suit-sans-shirt (suit không sơ mi) trong bộ trang phục Tom Ford với chất liệu vải nhung dày dặn có tông màu hồng rực rỡ, kết hợp với đôi bốt màu nâu sô-cô-la và một chiếc vòng cổ Cartier được chế tác từ mã não, đá mắt mèo, tourmaline và ngọc lục bảo... WONDERWALL

Timothée Chalamet "gây choáng" với bộ trang phục màu xám thiếc. Bộ vest được thiết kế kết hợp với áo sơ mi không cổ và hai chiếc thắt lưng cùng tông màu ôm lấy eo. Khi tạo kiểu cho trang phục, Timothée xắn ống quần để khoe đôi giày cao gót màu đen. Haider Ackermann - nhà thiết kế thân thiết của ngôi sao là tác giả mẫu thời trang này

WONDERWALL

Tham dự buổi ra mắt Bones And All ở Venice, Timothée Chalamet đã diện bộ đồ sa-tanh hai mảnh để lộ toàn bộ phần lưng - một trong những bộ đồ táo bạo nhất, được thiết kế bởi Haider Ackermann

WONDERWALL

Timothée khỏe khoắn trong bộ đồ da của Prada RED CARPET FASHION AWARDS

Bám sát những màu sắc trung tính, Chalamet Timothée mặc một chiếc áo dài tay màu kem hình vỏ sò kết hợp với quần da nâu và bốt nhìn rất thời trang

PEOPLE

Ngôi sao xuất hiện trong bộ đồ Helmut Lang bằng da màu đen sắc sảo, mặc bên ngoài chiếc áo phông trơn. Quần da, những chi tiết túi và bốt da mũi nhọn hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng của anh

DAILY EXPRESS US

Vẻ ngoài của Timothée Chalamet dù là trong các buổi chụp ảnh ở London hay xuất hiện cùng các ngôi sao khác trong số đó có những người rất nổi tiếng khác đều được đánh giá cao GQ

Haider Ackermann, Virgil Abloh - nhà thiết kế của Timothée Chalamet luôn tạo ra những thiết kế riêng, rất ấn tượng cho ngôi sao, khiến những bộ trang phục của nam diễn viên vừa phong độ, quyến rũ lại "đáng nhớ". Ví dụ như chiếc "yếm" của Louis Vuitton, bộ đồ màu bạc của Haider Ackermann, bộ đồ hở lưng cũng của Haider Ackermann hay bộ đồ may đo màu hoa vân anh của Stella McCartney...

NYLON

Cả Harry Styles và Timothée Chalamet đều dẫn đầu bởi sự sáng tạo, "biến hóa" trong thời trang. Song Harry Styles nổi bật bởi sự khác lạ, mang đậm cảm hứng nghệ thuật, giàu tính nữ thì Timothée Chalamet mạnh mẽ hơn, mang đến hình ảnh phong độ, nam tính và có tính ứng dụng cao hơn INSTYLE