Vượt mặt Lưu Diệc Phi, phim mới của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên gây sốt

Phim mới của Đàm Tùng Vận vượt phim của Lưu Diệc Phi và Dương Siêu Việt Poster phim

Quy lộ được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Phim có tổng cộng 30 tập, xoay quanh chuyện tình của Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên) và Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận). Họ vốn là bạn học thời niên thiếu, có xuất thân và tính cách hoàn toàn trái ngược.



Với vai diễn Quy Hiểu, Đàm Tùng Vận hóa thân thành cô gái lương thiện, ấm áp. Cô luôn mong muốn chữa lành những tổn thương trong quá khứ của Viêm Thần. Bởi tuổi thơ bị cha bạo hành đã khiến anh trở nên lạnh lùng, khó gần. Bằng sự cảm thông, thấu hiểu, họ dần trở thành mối tình đầu của nhau. Tưởng chừng chuyện tình của cả hai sẽ thật bình yên thì sóng gió bất ngờ ập đến với gia đình Quy Hiểu. Tình yêu của họ có thời điểm vụt tắt rồi lại bùng lên mãnh liệt. Để được một lần nữa ở bên nhau, họ phải trải qua vô vàn thử thách.

Đàm Tùng Vận nên duyên cùng Tỉnh Bách Nhiên trong Quy lộ Poster phim

Từ khi phát hành những đoạn trailer đầu tiên, bộ đôi diễn viên chính Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đã nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý. Quy lộ gây ấn tượng bởi nội dung gần gũi, xoay quanh những câu chuyện dễ nhận thấy trong đời sống người trưởng thành. Bên cạnh đó, phim còn khéo léo lồng ghép nỗi vất vả của những chiến sĩ đặc nhiệm.

Trên các diễn đàn trực tuyến, Quy lộ được nhiều người ngợi khen khi có tình tiết nhẹ nhàng, màu phim đẹp. Diễn biến tâm lý và “phản ứng hóa học” của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận cũng được đánh giá cao. Bên cạnh hiệu ứng truyền thông tốt, Quy lộ còn đạt tỷ suất người xem ở mức 1,825%, cao hơn Đi về nơi có gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện. Theo dữ liệu Vân Hợp của các bộ phim truyền hình Hoa ngữ, Quy lộ thu về 34 triệu lượt xem, vượt Trùng Tử của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê (14 triệu lượt xem). Tác phẩm cũng xếp thứ 2 về chỉ số truyền thông mảng phim với 8.500 điểm.

Tỉnh Bách Nhiên nhận được lời khen về kỹ năng diễn xuất trong Quy lộ Poster phim

Không chỉ là bộ phim truyền hình ăn khách nhất hiện nay sau Who is he, các diễn viên của Quy lộ còn có mặt trong danh sách nhân vật được yêu thích nhất của nền tảng đăng tải, đánh giá phim ảnh Maoyan. Cụ thể, vai Quy Hiểu của Đàm Tùng Vận đứng ở vị trí thứ 2 với 10.481 điểm, trước vai Trùng Tử của Dương Siêu Việt (10.065 điểm). Trong khi vai Lộ Viêm Thần của Tỉnh Bách Nhiên đứng ở hạng 4 với 9.943 điểm.

Tại Việt Nam, khi phát sóng trên ứng dụng VieON, Quy lộ nhận về nhiều hiệu ứng tích cực và xuất hiện trong top 10 phim đang được yêu thích nhất. Dù vậy, phim cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều như mạch phim chậm, nhiều tình tiết xa rời thực tế. Một số bình luận của khán giả: “Phim chuyển thể khác biệt với nguyên tác nhưng đến năm 2023 vẫn giữ khư khư chuyện cha mẹ sắp đặt hôn nhân và những âm mưu kỳ lạ, phi logic”, “Tôi thích cách diễn xuất của Đàm Tùng Vận nhưng khó chịu khi nhân vật Quy Hiểu luôn bị động chờ đợi sự cứu giúp và che chở của người khác. Còn Tỉnh Bách Nhiên rất hợp với vai Lộ Viêm Thần này”, “Tôi nổi da gà trước loạt ‘phản ứng hóa học’ giữa Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên”...

Đàm Tùng Vận biến hóa linh hoạt từ cô thiếu nữ ngây ngô đến người phụ nữ trải qua nhiều sóng gió Poster phim

Không chỉ vậy, nhiều “mọt phim” còn cho rằng đây là bản sao của “siêu phẩm” đình đám một thời Bên nhau trọn đời, khi cả hai phim đều có cốt truyện hai nhân vật chính chia tay mối tình thanh xuân và hàn gắn sau nhiều năm gặp lại. Tuy nhiên, mỗi tác phẩm đều có lối dẫn dắt và khai thác nhân vật theo cách riêng.

Nam chính Tỉnh Bách Nhiên tham gia nghệ thuật khi mới 18 tuổi, với nhiều vai trò diễn viên, người mẫu và ca sĩ. Về mảng phim ảnh, nam diễn viên “bỏ túi” gần 20 vai diễn lớn nhỏ trong các dự án như Chờ gió nổi, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Chúng ta của sau này… Gần đây, anh góp mặt trong bộ phim Nữ bác sĩ tâm lý đóng cùng Dương Tử.

Trong khi đó, nữ chính Đàm Tùng Vận là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt Nam. Nữ diễn viên sinh năm 1990 đảm nhận nhiều vai diễn nổi bật trong loạt phim ăn khách như Lấy danh nghĩa người nhà, Cẩm y chi hạ, Cẩm tâm tựa ngọc, Xin gọi tôi là tổng giám, Hướng gió mà đi…