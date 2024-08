Vượt nắng nóng chinh phục Long An Half Marathon 2024

Giải Long An Half Marathon 2024 do Công ty cổ phần xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) cùng Báo Tuổi trẻ, Sở VH-TT và DL Long An và đơn vị phối hợp - Công ty cổ phần Đồng Tâm tổ chức tại tại huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An). Giải thu hút 3.650 VĐV tham gia tranh tài các cự ly 21 km, 10 km và 5 km.

Hào hứng tranh tài giải Long An Half Marathon 2024 BTC

Ở nội dung 21 km xuất phát vào lúc 15 giờ, thời tiết còn nắng nóng là thách thức lớn với các VĐV, ngay cả những VĐV hàng đầu Việt Nam như nhà vô địch marathon quốc gia Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước). Cô không có đối thủ xứng tầm khi hoàn tất 21 km tại giải Long An Half Marathon 2024 với thành tích 1 giờ 27 phút 07 giây. Bỏ xa VĐV về hạng nhì hơn 5 phút nhưng Hoàng Thị Ngọc Hoa cho biết đây chưa phải là thành tích tốt so với bản thân bởi phải phân sức khi thi đấu dưới thời tiết nắng nóng.

Hoàng Thị Ngọc Hoa cùng Phạm Ngọc Phan được đài thọ tham dự Laguna Phuket Marathon 2025 tại Thái Lan BTC

Ở nội dung 21 km nam, người chiến thắng là VĐV Phạm Ngọc Phan với thành tích 1 giờ 16 phút 02 giây. Anh cùng với Hoàng Thị Ngọc Hoa được ban tổ chức trao giải thưởng đặc biệt là vé máy bay cùng vé tham gia giải chạy Laguna Phuket Marathon diễn ra tại Thái Lan vào năm 2025.

Ở nội dung 10 km nam, Phạm Tiến Sản về nhất sau 34 phút 41 giây tranh tài trong khi Phạm Thị Thúy Hạnh vô địch 10 km dành cho nữ với thành tích 42 phút 31 giây. Ở nội dung 5 km nam, người chiến thắng là VĐV Lê Hữu Lộc với thành tích 17 phút 02 giây còn Nguyễn Thị Ngọc Lan về nhất 5 km nữ với thành tích 20 phút 13 giây.