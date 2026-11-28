Ngày 28.11, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, gia đình cháu Đ.X.Q (13 tuổi, ở thôn Thuận An, xã Tam Hải, thành phố Đà Nẵng) vừa gửi thư cảm ơn anh Phạm Thế Lực, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thôn Thuận An và anh Nguyễn Đức Lịch (30 tuổi, ở cùng thôn) - về hành động dũng cảm vượt sóng lớn cứu bé trai thoát nạn giữa biển động.

Cháu Q. được 2 người cứu, đưa vào bờ an toàn trong đêm ẢNH: T.H

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 25.11, ông Đ.X.V (41 tuổi, cha cháu Q.) cùng con trai chèo thúng ra thuyền máy để tát nước mưa tràn vào thuyền.

Do mưa lớn, gió mạnh, sóng biển dâng cao, ông V. quyết định chèo thúng vào bờ tìm người hỗ trợ đưa con trai đến nơi an toàn. Tuy nhiên, trên đường vào bờ, chiếc thúng bất ngờ bị lật. Ông V. may mắn bơi được vào bờ và lập tức tìm người ứng cứu.

Thời điểm này, cháu Q. vẫn mắc kẹt trên thuyền máy cách bờ khoảng 100 m. Sóng lớn liên tục đánh vào thuyền, đe dọa an toàn tính mạng cháu bé.

Nhận được tin báo, anh Lực cùng anh Lịch nhanh chóng huy động phương tiện, chèo thúng vượt sóng lớn ra biển cứu người.

Giữa đêm tối, mưa lớn và gió giật mạnh, chiếc thúng liên tục chao đảo trước những đợt sóng biển lớn, tiềm ẩn nguy cơ bị lật. Không ngại hiểm nguy, 2 người đàn ông đã tiếp cận được thuyền máy, đưa cháu Q. lên thúng rồi khẩn trương chèo vào bờ an toàn.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, hành động của anh Lực và anh Lịch không ngại nguy hiểm, vượt sóng lớn ra biển để cứu người là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và tình đoàn kết của người dân nơi xã đảo.

Cảm kích trước hành động cứu con mình, ông V. đã viết thư gửi lời cảm ơn anh Lực và anh Lịch.

Trong thư, ông V. chia sẻ: "Là một người cha, được nhìn thấy con mình bình an trở về sau giây phút đối mặt sinh tử nguy hiểm, tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất".

Ông V. mong muốn những hành động dũng cảm, đầy tình người như của anh Lực và anh Lịch tiếp tục được ghi nhận, biểu dương và lan tỏa trong cộng đồng.