Vượt thách thức, SATRA tiếp tục tăng trưởng

Doanh thu thương mại điện tử tăng mạnh

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SATRA) vừa tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc SATRA, cho biết mặc dù chịu tác động tiêu cực từ bối cảnh hoạt động thương mại toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn như căng thẳng địa chính trị kéo dài, biến động khó lường của giá cả hàng hóa và lãi suất quốc tế,… SATRA vẫn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, tổng doanh thu toàn hệ thống đạt khoảng 50,1% kế hoạch năm, lợi nhuận ước đạt 49,6% kế hoạch năm.

Đồng chí Lâm Quốc Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy - Tổng giám đốc SATRA, báo cáo tại hội nghị ẢNH: SATRA

Hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục được duy trì ổn định, với trọng tâm là kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển sản phẩm mới. Đặc biệt, mảng sản xuất phục vụ xuất khẩu đã mang lại lợi thế cạnh tranh lớn. Trong bối cảnh tỷ giá biến động, nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động này đã đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định dòng tiền và củng cố sức khỏe tài chính cho Satra.

Song song đó, lĩnh vực thương mại dịch vụ đạt mức tăng trưởng khá tốt, trong đó doanh thu từ thương mại điện tử tăng trưởng 63,2%, chiếm 31,3% doanh thu bán lẻ.

Tổng công ty thực hiện tốt việc hợp tác chiến lược với các đối tác chiến lược như HURC1, UEH, Liên đoàn Lao động TP.HCM… qua đó thực hiện tốt việc bình ổn thị trường, cung ứng các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao đến người lao động.

Đẩy mạnh xuất khẩu và nội địa tăng tốc

Đóng góp vào thành quả nói trên của SATRA, có thể kể đến những kết quả từ những đơn vị thành viên. Chẳng hạn, Công ty COFIDEC là doanh nghiệp chuyên kinh doanh, chế biến các mặt hàng nông sản ghi nhận đến cuối tháng 6 tổng số lượng đơn hàng đã xuất đạt hơn 50% kế hoạch năm 2025; tổng đơn hàng thủy sản đã ký vượt kế hoạch năm 2025 hơn 10%, tương ứng với số lượng đơn hàng đã xuất đạt hơn 500 tấn.

COFIDEC tăng tốc sản xuất để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2025 ẢNH: SATRA

Dự kiến từ nay đến cuối năm, COFIDEC vẫn sẽ tiếp tục đàm phán và ký kết thêm đơn hàng mới để hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm. Năm 2025, công ty đã phát triển thêm đơn hàng tẩm bột cho các khách hàng mới để làm tiền đề phát triển xưởng thủy sản trong thời gian tới.

Song song đó, hiện nay công ty vẫn duy trì ổn định cho cả 2 xưởng của nhà máy Việt Nhật, gồm các mặt hàng như cá hồi, cá saba, cá sòng, thu đao và một số cá khác, sản lượng dự kiến đạt 2.000 tấn thành phẩm/năm. Kim ngạch xuất khẩu hàng gia công 6 tháng đầu năm đạt khoảng 3 triệu USD và dự kiến cả năm 2025 sẽ đạt khoảng 6 triệu USD.

Ở thị trường nội địa, COFIDEC cũng tiếp tục công tác phát triển và đa dạng hóa sản phẩm, quảng bá đưa sản phẩm mang thương hiệu COFIDEC FOODS ra thị trường, đặc biệt ở tại hệ thống bán lẻ SATRA (Satramart và Satrafoods) cùng các hệ thống bán lẻ khác với…, doanh thu bán hàng nội địa 6 tháng đầu năm 2025 ước đạt hơn 11 tỉ đồng.

Một đơn vị thành viên khác của SATRA là Công ty Quản lý và Kinh doanh Chợ Bình Điền (Công ty Chợ Bình Điền) đã có những thay đổi trong nửa đầu năm nay. Cụ thể, khi chính sách thuế mới được triển khai bắt đầu ngày 1.7 theo Nghị định 70 của Chính phủ đã khiến nhiều thương nhân hoang mang và thận trọng, đặc biệt là ngành tôm, công ty đã đồng hành cùng thương nhân, nhanh chóng giải quyết những khó khăn trước mắt để ổn định tình hình biến động của ngành hàng tôm.

Chợ Bình Điền là nơi giao thương hàng hóa nông sản, thực phẩm có quy mô lớn nhất nước ẢNH: SATRA

Công ty Chợ Bình Điền cũng đã tạm thời bố trí khu vực giao dịch linh hoạt đồng thời tăng cường tuyên truyền về chính sách thuế, giúp thương nhân hiểu đúng, làm đúng và yên tâm kinh doanh. Kết quả hoạt động giao dịch dần ổn định trở lại, hạn chế tình trạng buôn bán tự phát và tiềm ẩn rủi ro mất an ninh trật tự tại chợ.

Bên cạnh đó, công ty đã tiến hành sửa chữa và nâng cấp nhà vệ sinh công cộng số 2 (cuối nhà lồng B), góp phần đáp ứng hơn nữa nhu cầu của thương nhân và khách hàng. Đồng thời, Công ty Chợ Bình Điền đang phối hợp với Công ty cổ phần VETC để sớm đưa vào vận hành hệ thống thu phí không dừng tại trạm thu phí nhập chợ và lưu đậu - đây là một bước đi thể hiện sự cam kết minh bạch, chống tiêu cực và giảm kẹt xe vào giờ cao điểm. Việc thay thế hệ thống ô xy dầu bằng ô xy điện cho ngành tôm không chỉ giảm chi phí cho thương nhân, mà còn giảm ô nhiễm tiếng ồn và bảo vệ môi trường…

Hệ thống bán lẻ SATRA bao gồm 04 siêu thị tự chọn Satramart và hơn 180 cửa hàng thực phẩm tiện lợi Satrafoods ẢNH: SATRA