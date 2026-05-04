Vượt Yaris Cross, Veloz Cross trở thành ô tô Toyota bán chạy nhất Việt Nam tháng 4.2026

Sau bước tăng trưởng trong tháng 3.2026, lượng tiêu thụ ô tô Toyota bất ngờ chững lại trong tháng 4.2026. Theo số liệu bán hàng mới nhất vừa được Toyota Việt Nam (TMV) công bố, trong tháng 4.2026 tổng lượng xe Toyota bán ra thị trường đạt 6.378 xe, trong đó bao gồm 2.375 xe lắp ráp trong nước và 4.003 xe nhập khẩu nguyên chiếc.

So với tháng trước đó, doanh số xe Toyota tại Việt Nam giảm 1.765 xe, tương đương gần 22% nhưng tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, ô tô hybrid (HEV) đạt 1.069 xe, giảm 1.124 xe so với tháng 3.2026. Kết quả này một phần đến từ sức mua trên thị trường ô tô chững lại trong tháng 4.2026. Bên cạnh đó, thời gian bán hàng bị gián đoạn do kỳ nghỉ lễ cũng ít nhiều ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của các đại lý phân phối.

Doanh số ô tô Toyota Tháng 1.2026 4852 Tháng 2.2026 3890 Tháng 3.2026 8143 Tháng 4.2026 6378

Không chỉ sụt giảm doanh số, cơ cấu bán hàng của các mẫu mã ô tô Toyota tại Việt Nam trong tháng 4.2026 cũng có sự thay đổi, xáo trộn. Cụ thể, với 1.503 xe bán ra Toyota Veloz Cross lần đầu vượt Vios, Yaris Cross và Innova Cross để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của Toyota trong tháng 4.2026. So với tháng trước đó, lượng tiêu thụ Veloz Cross tăng 784 xe.

Đây cũng là kết quả bán hàng tốt nhất của mẫu MPV 5+2 chỗ ngồi này trong những năm gần đây. Kết quả này một phần đến từ nỗ lực của Toyota khi tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá lên đến hàng trăm triệu đồng cho mẫu xe này. Đáng chú ý, cùng với Avanza Premio, Toyota Veloz Cross là hai mẫu xe Toyota được áp dụng ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Ảnh: B.H

Trong khi đó, doanh số Toyota Yaris Cross chỉ 1.344 xe, giảm hơn 1.000 xe so với tháng trước đó. Mẫu sedan hạng B - Toyota Vios cũng chỉ bán được 750 xe, giảm 254 xe so với tháng 3.2026.

Bộ đôi Corolla Cross và Innova Cross đều chỉ bán hơn 700 xe, trong đó Corolla Cross có 460 xe thuộc phiên bản hybrid. Với hơn 1.000 xe hybrid bàn giao đến tay khách hàng, Toyota tiếp tục là thương hiệu ô tô bán xe hybrid nhiều nhất tại Việt Nam.

Cộng dồn 4 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán ô tô Toyota tại Việt Nam đạt 23.263 xe.