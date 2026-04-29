Người Việt giảm mua ô tô máy xăng giá rẻ, Toyota Wigo 'hụt hơi' doanh số

Chí Tâm
29/04/2026 14:53 GMT+7

Dù thị trường ô tô Việt Nam phục hồi trong quý 1/2026, phân khúc xe máy xăng hạng A vẫn rơi vào tình trạng ảm đạm. Sự xuất hiện của các dòng xe điện cỡ nhỏ giá rẻ đang trực tiếp đẩy xe xăng vào thế khó.

Người Việt giảm mua ô tô máy xăng giá rẻ, chỉ còn Hyundai i10 hút khách

Phân khúc xe đô thị hạng A từng là "gà đẻ trứng vàng" trên thị trường ô tô Việt Nam, nhưng hiện nay sân chơi này chỉ còn lại 3 cái tên bám trụ gồm Hyundai Grand i10, Toyota Wigo và KIA Morning. Số liệu thực tế cho thấy người tiêu dùng đang dần quay lưng với dòng xe xăng cỡ nhỏ, khiến bức tranh thị trường trở nên phân hóa rõ rệt.

Trong quý 1/2026, Hyundai Grand i10 là điểm sáng duy nhất khi đạt doanh số 792 xe, giữ vững vị trí dẫn đầu phân khúc. Riêng tháng 3 vừa qua, có 255 xe được bàn giao tới tay khách hàng. Dù không còn ở thời đỉnh cao doanh số nghìn chiếc mỗi tháng, Grand i10 vẫn duy trì được tệp khách hàng nhờ ưu thế về kích thước và sự bền bỉ đã được khẳng định. 

KIA Morning không còn được THACO công khai doanh số chi tiết hàng tháng

Trái ngược với sự ổn định của đối thủ Hàn Quốc, Toyota Wigo đang cho thấy dấu hiệu hụt hơi nghiêm trọng. Dù lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 200 xe, nhưng thực tế trong tháng 3, chỉ có duy nhất 2 chiếc Wigo được bàn giao đến tay người dùng. Đây là con số báo động đối với mẫu xe thương hiệu Nhật Bản, báo hiệu một tương lai đầy thách thức. Trong khi đó, KIA Morning hiện không còn công bố số liệu chi tiết, khiến phân khúc này thực tế chỉ còn là cuộc chơi của hai "cái tên" công khai doanh số.

Nguyên nhân cốt lõi khiến xe xăng hạng A thoái trào đến từ sự trỗi dậy của các dòng xe điện cỡ nhỏ, giá rẻ. Với ưu thế về chi phí vận hành và ưu đãi lệ phí trước bạ, xe điện đang trực tiếp "ăn" vào thị phần của nhóm khách hàng mua xe lần đầu hoặc kinh doanh dịch vụ. 

Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam bán chậm, Hyundai Grand i10 hút khách nhất

Bất chấp sức mua ô tô hồi phục mạnh mẽ trong tháng 3.2026, lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam vẫn tăng trưởng khá chậm, trong đó Hyundai Grand i10 vẫn là cái tên gồng gánh doanh số, Toyota Wigo lọt vào nhóm xe bán ế nhất thị trường.

Ô tô máy xăng, dầu nào bán chạy nhất quý 1/2026?

Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam: Doanh số giảm sâu, Grand i10 dẫn đầu

