Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam bán chậm, Hyundai Grand i10 hút khách nhất

Hoàng Cường
16/04/2026 10:54 GMT+7

Bất chấp sức mua ô tô hồi phục mạnh mẽ trong tháng 3.2026, lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam vẫn tăng trưởng khá chậm, trong đó Hyundai Grand i10 vẫn là cái tên gồng gánh doanh số, Toyota Wigo lọt vào nhóm xe bán ế nhất thị trường.

Cùng với các phân khúc khác trên thị trường ô tô Việt Nam, trong bối cảnh sức mua hồi phục, lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam (gồm Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo) cũng tìm lại nhịp tăng trưởng doanh số nhưng không đáng kể. Cục diện cạnh tranh vẫn không thay đổi khi Hyundai Grand i10 vẫn là cái tên gồng gánh doanh số cho cả phân khúc trong bối cảnh KIA Morning không được công bố kết quả bán hàng, Toyota Wigo đang gặp khó khi rơi vào nhóm xe bán ế nhất.

Giá rẻ hàng đầu hiện nay, sức mua ô tô cỡ nhỏ hạng A vẫn giảm mạnh

Theo số liệu cập nhật từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) trong tháng 3.2026, doanh số bán ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam chỉ đạt 257 xe, tăng 49 xe tương đương 19,1% so với tháng 2.2026. Kết quả này (chưa bao gồm doanh số KIA Morning) giúp ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chấm dứt đà sụt giảm doanh số kéo dài từ cuối năm ngoái đến hai tháng đầu năm 2026. Dù vậy, vẫn cho thấy thực trạng đáng buồn của phân khúc này khi chỉ còn lại một vài cái tên góp mặt, sức hút sụt giảm đáng kể.

Không chỉ tăng trưởng chậm, doanh số ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam trong tháng 3.2026 vẫn thấp hơn 306 xe, tương đương mức giảm 54,5% so với cũng kỳ năm ngoái. Cộng dồn ba tháng đầu năm 2026, tổng doanh số bán ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam (chưa tính KIA Morning do THACO AUTO không công bố chi tiết) cũng chỉ đạt 992 xe, giảm 430 xe tương đương 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Áp lực cạnh tranh từ xe điện ngày càng gia tăng, cộng với việc giá xăng liên tục biến động trong thời gian qua… chính là những lý do khiến ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam giảm sức hút. Phân khúc này chủ yếu hướng đến nhóm khách hàng lần đầu mua xe hay cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ… vốn đề cao tính kinh tế, tiết kiệm. Tuy nhiên trong bối cảnh giá xăng, dầu biến động, chi phí sử dụng cao hơn nhiều so với xe điện, không ít khách hàng đã quay lưng với những lựa chọn như Hyundai Grand i10, KIA Morning hay Toyota Wigo.

Toyota Wigo bán 2 xe, giảm tới 33 xe so với tháng 2.2026

Trong số 3 mẫu xe đang cạnh tranh ở phân khúc này, ngoài KIA Morning không được công bố kết quả bán hàng, doanh số hai mẫu xe còn lại cho thấy sự đối lập rõ rệt. Cụ thể, Hyundai Grand i10 với sức hút về thương hiệu, kiểu dáng thiết kế cùng giá bán khá cạnh tranh tiếp tục bán được nhiều xe nhất. Tuy nhiên, doanh số cũng chỉ đạt ở mức 255 xe, tăng 82 xe so với tháng trước đó, qua đó khép lại quý 1/2026 với 792 xe bán ra. Trong khi đó, mẫu xe nhập khẩu từ Indonesia - Toyota Wigo bán được 2 xe, giảm tới 33 xe so với tháng 2.2026. Kết quả này khiến Toyota Wigo rơi vào nhóm 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 3.2026. Sau 3 tháng đầu năm 2026, doanh số Toyota Wigo cũng chỉ ở mức 200 xe.

Sau quý 1/2026, với chỉ 992 xe bán ra, giảm 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam là một trong những phân khúc có doanh số bán thấp nhất thị trường. Nếu không có sự cải tiến về mẫu mã, thiết kế cộng với chính sách ưu đãi từ nhà sản xuất, phân phối, ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam khó có thể cạnh tranh với xe điện vốn ngày càng phổ biến trên thị trường Việt Nam.

Tin liên quan

Ô tô máy xăng cỡ nhỏ sẽ sớm bị khai tử

Đó là nhận định của ông Thomas Schafer - Tổng giám đốc điều hành Volkswagen khi chứng kiến sự phát triển của phân khúc ô tô điện cùng những quy định ngày càng nghiêm ngặt về khí thải đối với ô tô máy xăng.

Ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất Việt Nam vẫn ồ ạt giảm giá

Ô tô máy xăng, dầu nào bán chạy nhất quý 1/2026?

