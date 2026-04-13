Ô tô máy xăng, dầu nào bán chạy nhất quý 1/2026?

Loạt ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất quý 1/2026

Thị trường ô tô Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2026 chứng kiến sự xáo trộn đáng kể về thứ hạng của các mẫu xe dẫn đầu. Dù các dòng xe điện đang áp đảo nhưng các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong vẫn ghi nhận mức tăng trưởng, đặc biệt là ở phân khúc xe đa dụng gầm cao vốn đang đánh trúng xu hướng người dùng.

Dẫn đầu nhóm xe máy xăng, dầu bán chạy nhất quý 1/2026 là Mazda CX-5 với tổng cộng 4.643 xe bàn giao đến tay khách hàng. Riêng trong tháng 3, mẫu xe này đạt doanh số 1.531 chiếc, tiếp tục giữ vững vị thế "ngôi vương" trong phân khúc crossover hạng C. Xếp ở vị trí thứ hai, Mitsubishi Xpander ghi nhận lượng xe bán ra trong quý 1/2026 đạt 4.231 chiếc. Sau giai đoạn thấp điểm của tháng trước đó, tháng 3 đánh dấu sự trở lại của mẫu MPV này với 1.763 xe bán ra.

Dù ảnh hưởng bởi chính sách, quy định mới nhưng lượng xe Ford Ranger bán ra vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều ẢNH: TN

Vị trí thứ ba thuộc về Toyota Yaris Cross với 4.166 xe bàn giao trong 3 tháng đầu năm. Đáng chú ý, doanh số tháng 3 của mẫu xe này bùng nổ mạnh mẽ với 2.378 xe bán ra, cho thấy sức hút từ thương hiệu và các chương trình ưu đãi kích cầu của Toyota đã mang lại hiệu quả trực tiếp.

Hai vị trí còn lại trong top 5 đều thuộc về các đại diện của Ford. Trong đó, Ford Ranger xếp vị trí thứ 4 với 4.112 xe bán ra trong 3 tháng đầu năm. Cuối cùng, mẫu SUV 7 chỗ Ford Everest đạt doanh số 3.580 xe bán ra, dẫn đầu phân khúc.



