Tiêu thụ ô tô hybrid tăng mạnh, người Việt vẫn theo xu hướng 'ăn chắc, mặc bền'

Trần Hoàng
13/04/2026 09:51 GMT+7

Sức mua hồi phục, lượng tiêu thụ ô tô hybrid tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, vượt mức 3.000 xe trong tháng 3.2026, trong đó người Việt mua ô tô hybrid vẫn theo xu hướng "ăn chắc, mặc bền"ưa chuộng xe Nhật Bản, nhất là Toyota.

Cùng với nhịp hồi phục của thị trường ô tô Việt Nam, doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam cũng có sự cải thiện đáng kể. Trong đó, Toyota vẫn chiếm ưu thế khi sở hữu danh mục xe hybrid đa dạng nhất thị trường Việt Nam.

Gần 3.150 xe ô tô hybrid bán ra thị trường trong tháng 3.2026

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 3.2026, doanh số bán ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 38.704 xe ô tô các loại, tăng 19.426 xe tương đương khoảng 101% so với tháng 2.2025. Qua đó, tìm lại nhịp tăng trưởng sau khi liên tiếp sụt giảm trong hai tháng đầu năm. Trong đó, ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) chiếm 3.143 xe, tăng 2.024 xe tương đương 24,4%.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp, doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam tăng trưởng đồng thời cũng là tháng có kết quả bán hàng tốt nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy, người Việt ngày càng ưa chuộng các dòng ô tô hybrid. Thực tế này một phần được thúc đẩy từ diễn biến giá xăng dầu liên tục biến động trong hơn một tháng trở lại đây. Không ít người tiêu dùng ô tô đề cao tính kinh tế, tiết kiệm, vận hành êm ái nhưng không làm thay đổi qúa nhiều thói quen sử dụng ô tô đã chuyển sang chọn mua ô tô hybrid thay vì ô tô điện.

Bên cạnh đó, chính sách ưu đãi thuế thiêu thụ đặc biệt với ô tô hybrid được triển khai từ năm 2026 góp phần giúp giá bán nhiều mẫu xe hybrid truyền thông (HEV) giảm mạnh, qua đó tạo sức hút với người tiêu dùng. Sau khi luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14.6.2025 và có hiệu lực từ ngày 1.1.2026, giá bán niêm yết một số mẫu xe hybrid của Toyota, Honda… đã có điều chỉnh giảm.

Phần lớn người Việt mua ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn theo hướng "ăn chắc mặc bền", chọn xe Nhật Bản, trong đó xe hybrid của Toyota chiếm ưu thế

Ảnh: B.H

"Ăn chắc mặc bền" người Việt mua ô tô hybrid chọn các mẫu xe Toyota

Trước nhu cầu gia tăng của người Việt với ô tô hybrid, những năm gần đây các nhà sản xuất, phân phối ô tô đều "chạy đua" tung ra thị trường nhiều mẫu mã xe hybrid, plug-in hybrid... thuộc nhiều phân khúc khác nhau. Đáng chú ý, có một số mẫu xe có quãng đường tối đa đi được lên đến hơn 1.000 km khi kết hợp động cơ xăng và hệ thống điện. Dù vậy, phần lớn người Việt mua ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn theo hướng "ăn chắc mặc bền" chọn các mẫu xe Nhật Bản, trong đó xe hybrid của Toyota chiếm ưu thế.

Theo số liệu từ VAMA, trong tổng số gần 3.150 xe hybrid bán ra thị trường Việt Nam trong tháng 3 vừa qua, có tới 2.193 xe hybrid của Toyota, chiếm khoảng 70% tổng doanh số xe hybrid. Điều này đồng nghĩa với việc, cứ 10 xe hybrid bán ra trên thị trường trong tháng 3.2026 có tới 7 xe Toyota. Trong khi Honda chỉ chiếm 754 xe và Suzuki chiếm 196 xe.

Trong tổng số gần 3.150 xe hybrid bán ra thị trường Việt Nam trong tháng 3.2026 vừa qua, có tới 2.193 xe hybrid của Toyota

Ảnh: B.H

Xét theo từng mẫu mã, Toyota cũng cho thấy sự áp đảo về doanh số với bộ đôi Toyota Innova Cross HEV, Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất trong tháng 3 vừa qua. Phiên bản hybrid của Innova Cross đạt doanh số 826 xe, tăng 614 xe so với tháng trước đó. Toyota Corolla Cross Hybrid cũng đạt 752 xe bán ra. Đáng chú ý, đây cũng là hai mẫu ô tô hybrid đầu tiên trên thị trường có tổng doanh số bán vượt mốc 1.000 xe trong quý 1/2026.

Không chỉ Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV, Toyota còn có 2 mẫu xe khác góp mặt trong top 10 ô tô hybrid bán chạy nhất tháng 3.2026, gồm Toyota Yaris Cross HEV đạt 464 xe và Toyota Camry HEV đạt 121 xe.

Tiêu thụ ô tô hybrid tăng mạnh, người Việt vẫn theo xu hướng 'ăn chắc, mặc bền' - Ảnh 2.

Doanh số các mẫu ô tô hybrid tại Việt Nam

Nguồn: VAMA

Doanh số ô tô hybrid của Honda cũng được cải thiện đang kể, trong đó Honda CR-V e:HEV RS đóng góp tới 471 xe, Honda Civic e:HEV RS (147 xe) và Honda HR-V e:HEV RS (136 xe). Suzuki XL7 Hybrid chỉ bán được 196 xe và rơi xuống vị trí thứ 5.

Cộng dồn 3 tháng đầu năm đã qua của năm 2026, doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam đạt 5.125 xe, tăng 2.563 xe so với cùng kỳ năm ngoái.

