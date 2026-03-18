Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam: Doanh số giảm sâu, Grand i10 dẫn đầu

Hoàng Cường
18/03/2026 09:03 GMT+7

Lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam chỉ đạt hơn 200 xe trong tháng bán hàng thứ hai của năm 2026, trong đó Hyundai Grand i10 vẫn hút khách nhất khi doanh số bán nhiều gấp 5 lần Toyota Wigo.

Tác động từ nhiều yếu tố trên thị trường khiến doanh số bán ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam (gồm Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo) giảm sâu kỷ lục. Lượng tiêu thụ các mẫu mã đều sụt giảm mạnh so với tháng đầu năm, tuy nhiên cục diện cạnh tranh vẫn không thay đổi với lợi thế nghiêng về Hyundai Grand i10.

Theo số liệu được PV Thanh Niên cập nhật từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) trong tháng 2.2026, doanh số bán ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam chỉ đạt 208 xe, giảm 60,6% tương đương 319 xe so với tháng 1.2026. Tuy nhiên, với việc THACO AUTO không công bố chi tiết lượng xe KIA Morning bán ra, kết quả này chỉ bao gồm doanh số của hai mẫu xe Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo.

Doanh số bán ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam chỉ đạt 208 xe, giảm 60,6% tương đương 319 xe so với tháng 1.2026

Ảnh: H.T.V

Đây là một phần lý do khiến doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam trong tháng 2.2026 giảm về mức thấp nhất từ trước đến nay, khi sức hút vốn đã sụt giảm, số lượng mẫu mã còn lại cũng khá ít. Ngoài ra, việc sức mua chững lại khi thời gian bán hàng trong tháng 2.2026 (thời điểm trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026) bị gián đoạn cũng kéo doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam giảm sâu. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam cũng giảm 201 xe, tương đương 49,2%.

Trong số 3 mẫu xe đang cạnh tranh ở phân khúc này, ngoài KIA Morning không được công bố kết quả bán hàng, doanh số hai mẫu xe còn lại đều sụt giảm so với tháng trước đó. Hyundai Grand i10 với sức hút về thương hiệu, kiểu dáng thiết kế cùng giá bán khá cạnh tranh tiếp tục bán được nhiều xe nhất. Tuy nhiên, doanh số cũng chỉ đạt ở mức 173 xe, giảm 191 xe so với tháng trước đó.

Doanh số các mẫu ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam

Nguồn: VAMA, HTV

Toyota Wigo thậm chí còn bết bát hơn khi chỉ bán được vỏn vẹn 35 xe trong tháng 2.2026, giảm 128 xe so với tháng 1.2026, thấp hơn gần 5 lần so với Hyundai Grand i10.

Cộng dồn hai tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam đạt 735 xe, giảm 124 xe, tương đương 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia trong ngành, phân khúc này đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn kể từ khi các dòng ô tô điện giá rẻ xuất hiện trên thị trường. Ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam trước đây có lợi thế về giá bán dễ tiếp cận, vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu… Tuy nhiên, tất cả những yếu tố này giờ đây đang dần lu mờ trước các dòng xe điện cỡ nhỏ.

Tin liên quan

Doanh số phân khúc ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam sụt giảm ngay trong tháng đầu năm 2026, trong đó lượng tiêu thụ Hyundai Grand i10 cao gấp đôi Toyota Wigo, KIA Morning không được nhà sản xuất công bố doanh số.

Khám phá thêm chủ đề

ô tô máy xăng ô tô giá rẻ Xe giá rẻ thị trường ô tô Ô tô cỡ nhỏ Hyundai Grand i10 Toyota Wigo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận