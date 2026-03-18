Ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam: Doanh số giảm sâu, Grand i10 dẫn đầu

Tác động từ nhiều yếu tố trên thị trường khiến doanh số bán ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam (gồm Hyundai Grand i10, KIA Morning và Toyota Wigo) giảm sâu kỷ lục. Lượng tiêu thụ các mẫu mã đều sụt giảm mạnh so với tháng đầu năm, tuy nhiên cục diện cạnh tranh vẫn không thay đổi với lợi thế nghiêng về Hyundai Grand i10.

Xe cỡ nhỏ hạng A 2025: Doanh số toàn phân khúc giảm mạnh, Hyundai Grand i10 dẫn đầu

Theo số liệu được PV Thanh Niên cập nhật từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) trong tháng 2.2026, doanh số bán ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam chỉ đạt 208 xe, giảm 60,6% tương đương 319 xe so với tháng 1.2026. Tuy nhiên, với việc THACO AUTO không công bố chi tiết lượng xe KIA Morning bán ra, kết quả này chỉ bao gồm doanh số của hai mẫu xe Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo.

Đây là một phần lý do khiến doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam trong tháng 2.2026 giảm về mức thấp nhất từ trước đến nay, khi sức hút vốn đã sụt giảm, số lượng mẫu mã còn lại cũng khá ít. Ngoài ra, việc sức mua chững lại khi thời gian bán hàng trong tháng 2.2026 (thời điểm trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026) bị gián đoạn cũng kéo doanh số ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam giảm sâu. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng tiêu thụ ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam cũng giảm 201 xe, tương đương 49,2%.

Trong số 3 mẫu xe đang cạnh tranh ở phân khúc này, ngoài KIA Morning không được công bố kết quả bán hàng, doanh số hai mẫu xe còn lại đều sụt giảm so với tháng trước đó. Hyundai Grand i10 với sức hút về thương hiệu, kiểu dáng thiết kế cùng giá bán khá cạnh tranh tiếp tục bán được nhiều xe nhất. Tuy nhiên, doanh số cũng chỉ đạt ở mức 173 xe, giảm 191 xe so với tháng trước đó.

Doanh số các mẫu ô tô máy xăng giá rẻ nhất Việt Nam Nguồn: VAMA, HTV

Toyota Wigo thậm chí còn bết bát hơn khi chỉ bán được vỏn vẹn 35 xe trong tháng 2.2026, giảm 128 xe so với tháng 1.2026, thấp hơn gần 5 lần so với Hyundai Grand i10.

Cộng dồn hai tháng đầu năm 2026, tổng doanh số ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam đạt 735 xe, giảm 124 xe, tương đương 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia trong ngành, phân khúc này đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn kể từ khi các dòng ô tô điện giá rẻ xuất hiện trên thị trường. Ô tô máy xăng cỡ nhỏ tại Việt Nam trước đây có lợi thế về giá bán dễ tiếp cận, vận hành linh hoạt, tiết kiệm nhiên liệu… Tuy nhiên, tất cả những yếu tố này giờ đây đang dần lu mờ trước các dòng xe điện cỡ nhỏ.