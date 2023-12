Wacom ra mắt loạt bảng vẽ điện tử mới tại Việt Nam

Wacom Cintiq Pro 17 (màn hình 17,3 inch) và Wacom Cintiq Pro 22 (màn hình 21,5 inch) là 2 dòng sản phẩm cao cấp nhất. Cả hai màn hình đều có độ phân giải 4K có thể hiển thị 1,07 tỉ màu, độ phủ màu tuyệt vời gồm: 100% Rec. 709 và 99% DCI-P3 - các gam màu được sử dụng phổ biến và thường xuyên nhất trong sản xuất video, phim và các chương trình phát sóng truyền hình.

Wacom Cintiq Pro 22 là phiên bản cao cấp vừa ra mắt

Wacom

Cả hai bảng vẽ màn hình đều có tính năng hỗ trợ HDR Gamma. Được trang bị đường cong HLG (hybrid log-gamma) và PQ (Perceptual Quantization - lượng tử hóa tri giác) hỗ trợ hiển thị và chỉnh sửa nội dung video HDR (high dynamic range - dải tương phản rộng). Các đường cong gamma được tối ưu hóa giúp hình ảnh trở nên chân thực hơn cách mắt người nhìn nhận thế giới thực khi so sánh với SDR (standard dynamic range - dải tương phản tiêu chuẩn).

Đối với dòng Wacom One, sản phẩm này gồm có bảng vẽ điện tử Wacom One S và Wacom One M, cùng với đó là bảng vẽ có màn hình Wacom One 12 và Wacom One 13 Touch.



Cả hai bảng vẽ màn hình Wacom One 12 và Wacom One 13 Touch đều có kích thước mặt kính lần lượt là 11,6 inch và 13,3 inch có độ phân giải Full HD 1.920 × 1.080 với phổ màu sRGB 99% và độ sai lệch vị trí thấp thông qua liên kết quang học của màn hình, giúp tăng cường khả năng kiểm soát và độ chính xác. Wacom One13 Touch là bảng vẽ màn hình đầu tiên tích hợp 10 cử chỉ đa điểm bằng ngón tay, thiết kế nhỏ gọn dành cho người mới bắt đầu, mang đến cho người dùng một thước đo mới về trải nghiệm khi sử dụng và tương tác trực quan.

Wacom One S là mẫu bảng vẽ cơ bản cho người mới sử dụng bảng điện tử

Wacom

Wacom One S và M là 2 bảng vẽ điện tử đầu tiên dành cho người mới bắt đầu có độ nhạy áp lực 4K tích hợp độ cảm ứng nghiêng hỗ trợ tạo các hiệu ứng thư pháp. Bút được tùy chỉnh với 2 nút bấm đi kèm để tăng hiệu suất và có nhiều màu sắc khác nhau để lựa chọn.

Bảng vẽ điện tử và bảng vẽ màn hình Wacom One rất linh hoạt, có thể sử dụng với hệ điều hành Windows, macOS, Android, ChromeOS và dễ dàng kết nối bằng cổng USB-C, có cáp HDMI tùy chọn khi cần thiết. Tính năng kết nối Bluetooth được bổ sung cho bảng vẽ Wacom One S và M cùng với thiết kế mỏng (độ dày bảng vẽ màn hình chỉ 11,5 mm và độ dày bảng vẽ điện tử chỉ 7,9 mm), trọng lượng nhẹ và kích thước nhỏ gọn của cả bốn thiết bị giúp toàn bộ dòng Wacom One trở thành giải pháp di động và dễ dàng mang theo.

Tại thị trường Việt Nam, phiên bản Wacom One S có giá bán rẻ nhất là 2,5 triệu đồng. Trong khi đó, bản Wacom Cintiq Pro 17 được chào với giá 66,42 triệu đồng.