WebComm hợp tác VinCSS giải quyết các vấn đề về an ninh mạng

Hiện nay sự phát triển bùng nổ của các thiết bị IoT kéo theo hàng loạt rủi ro về an ninh bảo mật. Chỉ tính từ năm 2016 đến 2017, các cuộc tấn công nhắm vào IoT đã tăng đến 600%. Thế giới dự kiến sẽ có 29,42 tỉ thiết bị IoT vào năm 2030, đưa thị trường bảo mật IoT toàn cầu đạt 20,98 tỉ USD vào năm 2028, dẫn đầu là khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các giải pháp IoT FIDO Device Onboarding (FDO) của VinCSS có thể giải quyết nhiều lỗ hổng an ninh bảo mật IoT, đảm bảo triển khai quản lý các thiết bị này một cách an toàn và tiết kiệm chi phí.

WebComm vừa hợp tác cùng VinCSS CTV

Tận dụng thế mạnh của cả hai bên, WebComm và VinCSS sẽ hợp tác để đào tạo công nghệ, tích hợp kỹ thuật nhằm hoàn thiện các giải pháp hiện có, đưa ra thị trường, phát triển kinh doanh.

Theo đó, WebComm sẽ quảng bá và triển khai các giải pháp IoT FDO của VinCSS tại Đài Loan. Nhiều năm qua VinCSS được biết đến là đơn vị tiên phong trong an ninh bảo mật cho thiết bị IoT với một số giải pháp FDO đầu tiên trên thế giới, bao gồm camera FDO, hệ thống bãi đỗ xe FDO và giải pháp triển khai mạng FDO. Nhiều giải pháp trong số đó đã được thương mại hóa thành công. Những tài nguyên này giúp WebComm cải thiện và mở rộng các dịch vụ hiện có để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bảo mật các thiết bị IoT cho nhiều đối tượng khách hàng.

Tương tự, VinCSS sẽ quảng bá giải pháp nhận dạng số FIDO của WebComm tại Việt Nam. Hợp tác với WebComm sẽ giúp VinCSS hoàn thiện các giải pháp xác thực không mật khẩu 360 độ của mình, giải quyết mọi nhu cầu của khách hàng bao gồm về cả phần cứng và phần mềm, dịch vụ, xác thực cả nhân sự nội bộ cũng như khách hàng, mở rộng khả năng tương thích với nhiều nền tảng thương mại mà khách hàng đang sử dụng. Sự hợp tác này hứa hẹn sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi sang xác thực mạnh không cần mật khẩu ở Việt Nam.

"Chúng tôi rất vui mừng về mối quan hệ hợp tác này với VinCSS. Chúng tôi tin rằng hai công ty có thể cùng nhau giải quyết các nhu cầu bảo mật ngày càng tăng ở Đài Loan, Việt Nam và các thị trường khác, mở đường cho những tiến bộ mới trong bối cảnh an ninh mạng toàn cầu", ông Jay Chen, Tổng giám đốc WebComm chia sẻ.

"Tôi tin rằng với kinh nghiệm và thế mạnh của cả hai bên, sự hợp tác này sẽ mang lại những thay đổi đáng kể không chỉ đến hoạt động nghiên cứu, phát triển và kinh doanh mà còn góp phần thay đổi cục diện an ninh mạng tại Việt Nam, Đài Loan và nhiều thị trường khác", ông Đỗ Ngọc Duy Trác, CEO VinCSS chia sẻ.