Website phim lậu lớn top đầu Việt Nam ngừng hoạt động

Web phim lậu RoPhim thông báo ngừng hoạt động sau thời gian dài chia sẻ loạt nội dung phim ảnh không có bản quyền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ sáng 5.2, website lẫn fanpage của RoPhim gây xôn xao khi đăng tải thông báo từ quản trị viên của nền tảng này về việc ngừng hoạt động từ hôm nay. Website phim lậu này cho biết dù hoạt động với nguyên tắc riêng, sự tồn tại của trang web vẫn ảnh hưởng đến các nền tảng chính thống từ đó họ cần có hành động rõ ràng hơn để thể hiện trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Trang này cũng kêu gọi người dùng trải nghiệm các nền tảng chiếu phim có bản quyền như FPT Play hay TV360 hoặc những kênh chính thống.

Hiện người dùng không thể truy cập các phim đã được nền tảng này đăng tải trước đó, trên cả webstie lẫn ứng dụng cùng tên. Thông tin trang phim lậu có lượng truy cập hàng đầu Việt Nam ngừng hoạt động nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng. Bên cạnh những bình luận tiếc nuối, phần lớn ý kiến ủng hộ quyết định kể trên, cho rằng đã đến lúc ý thức tôn trọng bản quyền và sở hữu trí tuệ được nâng cao.

Trước khi ngừng hoạt động, RoPhim thu hút lượng người dùng đông đảo khi liên tục cập nhật những bộ phim mới nhất trên nền tảng, đặt ra thách thức lớn với những đơn vị nắm bản quyền chính thức ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

RoPhim nổi lên trong cộng đồng mê phim ảnh tại Việt Nam từ năm 2025 với tư cách là một website chia sẻ nội dung phim ảnh, truyền hình nước ngoài được xây dựng bài bản. Bên cạnh những tựa phim nổi tiếng, trang này liên tục cập nhật những tác phẩm điện ảnh, truyền hình mới nhất, cạnh tranh mạnh mẽ với các nền tảng phát trực tiếp hay rạp chiếu. Không chỉ dừng ở đó, web lậu này còn phát triển thêm ứng dụng di động, được đánh giá có giao diện thu hút, nội dung đa dạng không thua kém các nền tảng có trả phí khác. Tuy nhiên, những nội dung phát trên RoPhim đều không có bản quyền từ đó trang này nhiều lần bị chặn, phải đổi sang tên miền khác, gần đây nhất là hôm 2.2. Trước khi ngừng hoạt động, đây là một trong những nền tảng phim lậu có lượng người truy cập lớn nhất tại Việt Nam với con số ước tính có thể lên đến hàng chục triệu mỗi tháng.

Cuộc chiến chống phim lậu được đẩy mạnh

Hơn chục năm trở lại đây, các website phim lậu tại Việt Nam phát triển như "vũ bão" với số lượng lên đến hàng trăm. Bên cạnh việc vi phạm bản quyền nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các đơn vị giữ bản quyền chính thức, các web phim lậu còn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dùng khi là nơi phát tán những quảng cáo cờ bạc, cá độ, các phần mềm độc hại, hành vi phi pháp… Việc xử lý những website phim lậu này là một thách thức lớn với các cơ quan chức năng vì khó có thể truy ra nguồn gốc cũng như nơi lưu trữ của dịch vụ. Nhiều trang web phim lậu, mà nổi bật là Phimmoi... nổi tiếng là "vua lì đòn" khi liên tục "hồi sinh" sau bao lần bị đánh sập và tiếp tục hoạt động với những tên miền mới.

Liên minh Sáng tạo và Giải trí (ACE) - quy tụ nhiều "ông lớn" trong ngành phim ảnh, giải trí toàn cầu, nhận định Việt Nam là một trong những nước có mức độ vi phạm bản quyền kỹ thuật số cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tháng 8.2024, ACE tiết lộ họ đã làm việc với Công an Hà Nội đóng Fmovies (được nhắc đến là đường dây phim lậu lớn nhất thế giới) và các trang web vi phạm bản quyền có liên quan. Chiến dịch diệt tận gốc nạn phim lậu đã và đang được thực hiện một cách bài bản, quy mô với sự hợp tác của ACE cùng các nhà chức trách Mỹ - Việt Nam. Ông Charles Rivkin, Giám đốc điều hành của Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) đồng thời là chủ tịch của ACE từng khẳng định: "Ngày nay, chúng tôi truy tận gốc nạn vi phạm bản quyền".