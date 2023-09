Westlife tổ chức concert tại TP.HCM

Poster show diễn của Westlife tại TP.HCM FBNV

Trên Fanpage chính thức, Westlife bất ngờ công bố thông tin tổ chức concert The Wild Dreams tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) vào ngày 22.11 tới. Vé sẽ mở bán vào hôm 26.9. Thông tin chi tiết về giá vé, quyền lợi và phương thức bán vẫn chưa được chia sẻ chi tiết.

Chủ đề xoay quanh Westlife mang tour diễn vòng quanh thế giới The Wild Dreams đến TP.HCM nhanh chóng gây sốt, được người hâm mộ tại Việt Nam chia sẻ rầm rộ. Hàng loạt fan của nhóm tại Việt Nam không giấu được sự phấn khích, để lại bình luận trên bài thông báo concert của Westlife: "Nhất định phải đi thôi", "Đi xem "thanh xuân" của mình diễn nào", "Nhóm nhạc gắn liền với tuổi thơ của tôi đến rồi"… Bên cạnh đó, nhiều dân mạng Việt Nam cũng đưa ra phỏng đoán về giá vé của đêm diễn.

Nhóm đang thực hiện chuyến lưu diễn The Wild Dreams vòng quanh thế giới

Westlife là một nhóm nhạc pop người Ireland được thành lập vào năm 1998. Ban đầu, nhóm có năm thành viên, gồm Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Brian McFadden. Năm 2004, Brian rời nhóm vào năm 2004. Họ tan rã vào năm 2012 sau 14 năm và sau đó tái hợp vào năm 2018.

Westlife là một trong những nhóm nhạc Anh thành công bậc nhất trong thị trường âm nhạc thế giới. Riêng The Wild Dreams Tour hay The Hits Tour, ban đầu được gọi là Stadiums in the Summer Tour, là chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Westlife đang đi qua nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Westlife trở lại Việt Nam sau 12 năm

Tại Việt Nam, họ nổi tiếng với loạt hit My Love, I lay my love on you, Soledad, Fool Again, I Have a Dream, Uptown Girl, Seasons in the Sun, You Raise Me Up… Westlife gắn liền với thế hệ 8X và 9X đời đầu. Vì thế, concert lần này của nhóm tại TP.HCM được đông đảo khán giả lứa tuổi này hưởng ứng nồng nhiệt.

Hồi năm 2011, Westlife từng đến Việt Nam trình diễn trong khuôn khổ The Gravity Tour tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Sau đó, Shane Filan cũng từng nhiều lần đến TP.HCM biểu diễn, giao lưu.