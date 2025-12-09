Where Winds Meet cập nhật phiên bản mobile và nhiều nội dung mới

Theo GameRant, sau khi phát hành ngày 14.11, Where Winds Meet của Everstone Studios đã nhanh chóng thu hút sự chú ý với 2 triệu người chơi trong 24 giờ và đạt mốc 9 triệu sau hai tuần. Trò chơi hành động nhập vai lấy bối cảnh Trung Hoa cổ đại đang tiếp tục mở rộng quy mô, khi nhà phát triển công bố lộ trình cập nhật nội dung cho tháng 12.2025.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là phiên bản dành cho thiết bị di động, dự kiến ra mắt ngày 11.12 tới. Cùng thời điểm, trò chơi sẽ mở rộng bản đồ với khu vực mới mang tên Roaring Sands thuộc vùng Kiang, nơi người chơi sẽ đối mặt với một chiến dịch mới và trận đấu với trùm River Master. Đây là cuộc chiến dạng song đấu có sự hỗ trợ từ nhân vật Feng Ruzhi, được thiết kế với độ khó tương đương các trùm chính đã có.

Where Winds Meet nhanh chóng tạo dấu ấn với hơn 9 triệu người chơi sau hai tuần ra mắt, trở thành một trong những tựa game được chú ý nhất cuối năm 2025 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngoài ra, bản cập nhật trong tuần thứ hai của tháng còn bao gồm hai hoạt động giới hạn thời gian và sự xuất hiện của môn phái mới Velvet Shade. Trước đó, trong tuần đầu tháng 12, trò chơi đã bổ sung hai nhiệm vụ mới thuộc chuỗi Jianghu Legacy: Twelve Years of Feuds và An Unholy Prophecy, cung cấp thêm kỹ năng đặc biệt, bao gồm cả khả năng bay.

Bắt đầu từ ngày 21.12, trò chơi sẽ triển khai hoạt động PvE mới có tên Scarlet Shock Sword Trial, cho phép người chơi săn thiết bị một cách có chọn lọc. Cùng thời điểm, hoạt động tổ đội Blazing Gale Dance với quy mô 10 người sẽ chính thức ra mắt, mang tính phối hợp tương tự mô hình raid hoặc dungeon trong các trò chơi nhập vai trực tuyến. Đến ngày 30.12, một sự kiện pháo hoa cuối năm sẽ được tổ chức trong game.

Song song với các nội dung kể trên, Everstone Studios xác nhận đang thử nghiệm cơ chế chế tạo phương tiện, hiện mới triển khai tại thị trường Trung Quốc. Tính năng này cho phép người chơi sử dụng tài nguyên như gỗ để tạo phương tiện di chuyển cá nhân, có cơ chế hoạt động tương tự hệ thống Ultrahand trong The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Chưa có thông tin chính thức về thời điểm phát hành tính năng này trên quy mô toàn cầu.