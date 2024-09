WHO bác bỏ lo ngại về mối liên hệ giữa smartphone và bệnh ung thư não

Một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới - WHO vào ngày 4.9.2024 đã công bố kết luận quan trọng sau khi phân tích hàng nghìn nghiên cứu về tác động của điện thoại di động thông minh (smartphone) đối với sức khỏe. Báo cáo này xác nhận không có bằng chứng nào cho thấy việc sử dụng điện thoại di động có liên quan đến ung thư não, giúp xóa tan nỗi lo lắng của người dùng trên toàn thế giới.

Mối lo ngại về tác hại của bức xạ điện thoại di động xuất hiện từ năm 2011, khi Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) của WHO phân loại bức xạ sóng vô tuyến là “có thể gây ung thư cho con người”. Kể từ đó, người dùng điện thoại đã nhiều lần bày tỏ sự lo lắng về nguy cơ ung thư não và các loại ung thư khác liên quan đến việc tiếp xúc với bức xạ. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất do WHO ủy quyền đã không tìm thấy bằng chứng rõ ràng nào về sự liên quan này.

Sử dụng smartphone là một nhu cầu hằng ngày, nhưng cần phải có thời gian hợp lý ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nghiên cứu được thực hiện bởi Cơ quan An toàn Bức xạ và Hạt nhân Úc (ARPANSA), xem xét hơn 5.000 nghiên cứu được công bố từ năm 1994 đến 2022. Trong số đó, 63 nghiên cứu quan sát có tính khoa học cao nhất được lựa chọn để đánh giá. Điểm nổi bật của nghiên cứu lần này nằm ở phạm vi rộng lớn và phương pháp đánh giá tiên tiến.

Đặc biệt, kết quả cho thấy không có sự gia tăng tỷ lệ ung thư não, ngay cả khi việc sử dụng điện thoại di động đã gia tăng mạnh mẽ trong 20 năm qua. Thậm chí, những người sử dụng điện thoại di động trong thời gian dài hơn 10 năm cũng không có nguy cơ ung thư não cao hơn so với người bình thường.

Ngoài ung thư não, nghiên cứu của WHO nói trên còn xem xét nhiều loại ung thư khác liên quan đến đầu và cổ, bao gồm các khối u ở hệ thần kinh trung ương, tuyến yên và tuyến mang tai. Tất cả các loại bệnh này đều không có mối liên hệ nào với việc sử dụng điện thoại di động.

Về mặt khoa học, việc hiểu rõ bản chất của bức xạ điện từ tần số vô tuyến từ điện thoại di động rất quan trọng. Đây là loại bức xạ không ion hóa, không đủ mạnh để gây hại cho DNA hay phá vỡ các liên kết hóa học, khác với bức xạ ion hóa như tia X hoặc tia gamma.

Báo cáo cũng đề cập đến những lo ngại về tháp phát sóng di động và các thế hệ mạng mới như 3G, 4G, và 5G. Các kết quả nghiên cứu cho thấy tháp phát sóng không gây nguy cơ ung thư. Thực tế, các mạng di động mới như 3G và 4G thậm chí phát ra bức xạ tần số vô tuyến thấp hơn so với các mạng cũ. Dù chưa có nghiên cứu lớn nào về mạng 5G, các nghiên cứu về công nghệ radar, sử dụng tần số cao tương tự, cũng không cho thấy nguy cơ ung thư tăng.