WHO cảnh báo loại bệnh làm chết 10.000 người/ngày ở châu Âu

WHO cho hay mỗi ngày có tới 10.000 ca tử vong do bệnh tim mạch ở châu Âu, hay 4 triệu ca tử vong/năm, theo AFP.

Tiến sĩ Hans Kluge, giám đốc chi nhánh châu Âu của WHO, nhấn mạnh: "Việc thực hiện các chính sách có mục tiêu nhằm giảm lượng muối ăn vào 25% có thể cứu sống khoảng 900.000 người khỏi các bệnh tim mạch vào năm 2030".

WHO cảnh báo ăn nhiều muối làm tăng huyết áp, yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch Chụp màn hình The Telegraph

Ở châu Âu, cứ ba người trưởng thành trong độ tuổi từ 30-79 thì có một người bị tăng huyết áp, thường là do ăn nhiều muối, theo AFP.

Có tới 51 trong số 53 quốc gia ở khu vực châu Âu của WHO có lượng muối tiêu thụ trung bình hằng ngày cao hơn mức tối đa được khuyến nghị của WHO là 5 gram, hoặc một muỗng cà phê, phần lớn là do thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhẹ.

"Ăn nhiều muối làm tăng huyết áp, đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch như đau tim và đột quỵ", WHO cảnh báo. Châu Âu có tỷ lệ mắc bệnh cao huyết áp cao nhất thế giới.

Theo báo cáo của WHO, nam giới trong khu vực châu Âu có nguy cơ tử vong vì bệnh tim mạch cao hơn gần 2,5 lần so với phụ nữ. Ngoài ra, cũng có sự phân chia về mặt địa lý: nguy cơ tử vong trẻ (30–69 tuổi) do bệnh tim mạch ở Đông Âu và Trung Á cao gần gấp 5 lần so với ở Tây Âu, theo AFP.