WHO cảnh báo về biến thể phụ của Omicron

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, Trưởng nhóm kỹ thuật về Covid-19 của WHO, cho hay tổ chức đang theo dõi 4 phiên bản khác nhau của biến thể Omicron. Trong số này, BA.2 sở hữu năng lực lây nhiễm mạnh hơn hẳn, theo Đài CNBC.

So với người chưa tiêm vắc xin ngừa Covid-19, thì người đã tiêm 2 mũi giảm được nguy cơ truyền bệnh nếu nhiễm BA.2. Bên cạnh đó, tiến sĩ Abdi Mahamud, một trong những chuyên gia hàng đầu về Covid-19 của WHO, thừa nhận đến nay vẫn chưa rõ nguy cơ tái nhiễm BA.2 ở người đã mắc Omicron. Báo cáo tại Anh ghi nhận đến 2/3 số người mắc Omicron ở nước từng nhiễm biến thể khác trước đó. WHO hiện theo dõi sát tình hình dịch bệnh tại các nước, với hy vọng có thể xác định liệu biến thể phụ làm tăng các ca nhiễm mới sau khi đạt đỉnh dịch Omicron hay không.

Đến ngày 8.2, số ca mắc trên toàn cầu đã vượt ngưỡng 400 triệu người, có nghĩa là chỉ mất một tháng để tăng thêm 100 triệu ca, theo Đại học Johns Hopkins. Trong khi đó, thế giới ghi nhận thêm nửa triệu trường hợp tử vong kể từ khi WHO tuyên bố Omicron là “biến thể đáng lo ngại” vào cuối tháng 11.2021. “Trong khi ai nấy đều cho rằng Omicron gây bệnh nhẹ hơn và ít chết chóc hơn, họ bỏ quên một thực tế: thế giới có thêm hơn 500.000 nạn nhân kể từ khi biến thể mới được phát hiện”, ông Mahamud chỉ ra. Còn bà Van Kerkhove bày tỏ sự lo ngại khi số ca tử vong liên tục tăng trong vài tuần.





Hôm qua, đội ngũ chuyên gia do Đại học bang Pennsylvania (Mỹ) dẫn đầu đã phát hiện biến thể Omicron trong đàn hươu đuôi trắng ở bang New York, theo Hãng CNA. Kết quả xét nghiệm cho thấy gần 15% trong số 131 con hươu ở đảo Staten của bang New York có kháng thể trước biến thể mới của SARS-CoV-2. Đây cũng là lần đầu tiên giới khoa học ghi nhận trường hợp động vật hoang dã nhiễm Omicron. Theo Giáo sư Suresh Kuchipudi của Đại học bang Pennsylvania, thế giới đối mặt nguy cơ xuất hiện biến thể mới gây bệnh Covid-19, nhất là khi vi rút có thể lây lan trong quần thể động vật hoang dã. “Khi vi rút hoàn tất quá trình đột biến, nó có thể tránh thoát được lá chắn phòng vệ do vắc xin mang lại. Khi ấy, chúng ta buộc phải thay đổi vắc xin”, ông Kuchipudi cảnh báo.